Por esto nunca deberías poner este electrodoméstico cerca del router: tu WiFi te lo agradecerá

¿Te ha pasado que el internet va perfecto… hasta que calientas algo en el micro y, de pronto, el video se congela o la señal de WiFi se cae? No es tu imaginación ni culpa del proveedor: es tu electrodoméstico. En muchos hogares, el verdadero culpable de una conexión inestable está justo al lado del módem: el horno microondas.

¿Cuál es el electrodoméstico enemigo silencioso del WiFi?

Aunque nadie lo piense, el microondas y tu router hablan en el mismo “idioma”: la banda de los 2,4 GHz. Como explica AT&T, cada vez que el microondas está en marcha lanza pequeñas ondas que “chocan” con las del WiFi, porque ambos usan la misma frecuencia.

Ese cruce invisible hace que la señal se debilite y el internet parezca más lento, incluso si pagas por una velocidad alta. En algunos casos, el rendimiento puede caer a la mitad, solo por calentar tu comida.

Y no, no se trata de que el microondas esté descompuesto. Como explica un reportaje de TechRadar, los hornos modernos filtran pequeñas fugas electromagnéticas cada vez que se encienden, lo justo para “ensuciar” la señal del WiFi que circula cerca.

Es como si alguien hablara encima de tu conversación: no destruye el mensaje, pero hace que lo escuches mal.

Canva El microondas es el electrodoméstico común en casa que afecta la señal de WiFi

Qué otros dispositivos electrónicos causan interferencias en el WiFi

Este fenómeno no se limita a la cocina. De acuerdo con especialistas en tecnología, otros aparatos también pueden interferir si están demasiado cerca del router:



Teléfonos inalámbricos antiguos.

Cámaras de vigilancia que transmiten en 2,4 GHz.

Bocinas Bluetooth, televisores y hasta algunos monitores de bebé.

Todos emiten pequeñas ondas que compiten por el mismo espacio que usa tu red inalámbrica. Por eso, si tienes el router rodeado de dispositivos, tu WiFi está luchando una batalla invisible todos los días.

Dónde sí colocar el router (y dónde jamás)

La ubicación lo es todo. Si tu módem está sobre el microondas o junto al refrigerador, muévelo cuanto antes. Los expertos recomiendan colocarlo a más de un metro de cualquier electrodoméstico grande o metálico y, de ser posible, en una zona elevada y central de la casa.

Una guía práctica de Good Housekeeping señala que poner el router a la altura del pecho o más arriba ayuda a que las ondas se distribuyan mejor y evita que las superficies metálicas reflejen la señal.

Además, nunca lo encierres dentro de un mueble ni detrás de objetos pesados: eso solo hace que la red trabaje más para alcanzar cada rincón.

Canva Lo ideal es cambiar el router de lugar, ya que el electrodoméstico que más interfiere con la señal de WiFi es el microondas

El cambio que mejora el rendimiento del WiFi

Si tu router tiene opción de doble banda, conecta tus dispositivos principales (como la televisión o la computadora) en la frecuencia 5 GHz, que es más estable y menos propensa a interferencias. Deja la banda de 2,4 GHz para celulares o aparatos que necesiten más alcance.

Y si aún dudas, haz la prueba casera: inicia un video, enciende el microondas y observa si la conexión se corta. Si el video se congela, no necesitas un nuevo módem, solo cambiarlo de lugar.