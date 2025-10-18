El pueblo mágico de Aguascalientes donde está el hotel más bonito y casi nadie lo conoce

Aguascalientes tiene la fortuna de contar con cuatro Pueblos Mágicos que son realmente sorprendente para turistas internaciones y nacionales. Por lo que no puedes perdértelo en una visita.

Los Pueblos Mágicos en cuestión son Calvillo, Real de Asientos, San José de Gracia y el recientemente nombrado, Pabellón de Hidalgo. Ante esto es que surge la pregunta sobre “el hotel más bonito y menos conocido”.

Por supuesto esta respuesta va a depender también de los gustos personales ya que la mayoría de estos pueblos son pequeños, modestos y con encanto local, en lugar de grandes cadenas. Calvillo tiene la oferta hotelera más variada, mientras que los otros pueblos se destacan por su tranquilidad y alojamiento rústico.

¿Cuál es el hotel más bonito de Aguascalientes?

Calvillo

Calvillo es un pueblo Mágico conocido como la “Capital Mundial de la Guayaba” .El mismo cuenta con una variedad de hoteles de estilo rústico y cabañas en sus alrededores.

Aquí puedes optar por el Hotel La Gloria de Calvillo, que es una opción muy popular que ofrece una experiencia más íntima. Se encuentra a poca distancia de la plaza principal y de la Parroquia del Señor del Salitre.

Real de Asientos

Aquí tenemos más opciones para quienes buscan un ambiente minero histórico y un ritmo de vida más pausado, Real de Asientos es ideal. Su oferta hotelera es más limitada, pero encantadora.

En este pueblo puedes encontrar el Hotel Boutique Casa de la Abuela que ofrece un hospedaje acogedor y pintoresco que evoca el ambiente del pueblo minero, brindando una experiencia más personal y menos conocida.

Explora San José de Gracia, un Pueblo Mágico donde la tradición, la naturaleza y la calidez de su gente aguardan por ti. 🤗



— SECTUR México (@SECTUR_mx) August 1, 2025

San José de Gracia

Luego nos encontramos con este pueblo que se destaca por la tranquilidad y su icónico Cristo Roto en medio de la Presa Plutarco Elías Calles. El alojamiento se centra más en la naturaleza.

En este caso el hotel más bonito corresponde a las Cabañas Los Alisos que se encuentran cercade la Presa Calles y ofrecen un ambiente relajado y natural, ideal para quienes buscan desconectar.

Pabellón de Hidalgo

Por último tenemos el Pabellón de Hidalgo que recientemente ha sido nombrado como Pueblo Mágico. La oferta turística está en desarrollo y tiene un ambiente tranquilo.

Para quienes quieran ir pueden encontrar hospedaje familiar y casas de huéspedes

