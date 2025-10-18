Litzy se viste de luto tras suspender su boda con el chef Poncho Cadena

Hace pocos días que Litzy anunció la suspensión de la boda con el chef Poncho Cadena. Luego de este golpe la actriz se vistió de luto al sufrir el lamentable fallecimiento de uno de sus amigos más cercanos.

Litzy | MasterChef Celebrity 2024 [VIDEO] Litzy, la reina de los escenarios desde hace ya unos años y ha participado en telenovelas de TV Azteca, llega a MasterChef para desarrollar sus habilidades culinarias.

Fue por medio de sus redes sociales que la ex integrante de “Jeans”, donde compartió un desgarrador mensaje. Este sin dudas ha sido un gran golpe para la joven.

La cantante había anunciado que la boda se iba a celebrar el pasado 11 de octubre, pero debido a sus distintos compromisos laborales no fue así.

¿Qué pérdida sufrió Litzy?

Luego del golpe que sufrió por la suspensión de su boda, Litzy se mostró activa en las redes sociales para dar a conocer la muerte de su amigo “Coque”, a quien consideraba una de las personas más importantes en su vida.

El posteo se dio en la tarde de ayer cuando la actriz compartió con más de un millón de seguidores de Instagram, el dolor que estaba atravesando. Es por esto que escribió un desgarrador mensaje para darle el último adiós a una de las personas más importantes en su vida.

Así es que se pudo ver varias fotografías de algunos de los momentos que compartió con su amigo, Litzy aseguró que “Coque” formó parte de su vida desde que nació. La cantante recordó la cercanía que tuvieron a lo largo del tiempo, asegurando que está “muy triste” por su fallecimiento.

“Coque, estoy muy, muy triste con tu partida… Fuiste una parte importantísima en toda mi vida, literal te conozco desde que nací", inicia el mensaje.

A su vez también le agradeció por su amistad y la cercanía que tuvieron a lo largo del tiempo. La también actriz recordó que su amigo fue su personal manager “en una de las etapas más importantes” de su carrera como artista.

“Vuela alto Coque, ya eres libre, ya estás bien, ya estás en la luz, ya no hay sufrimiento allá con Diosito. Hubiera querido abrazarte una vez más. Ven a visitarme en mis sueños y jamás olvides cuánto te amo desde siempre y para siempre”, escribió.

¿Quién es Litzy?

Lizty es una famosa cantante mexicana que gran parte de su fama la obtuvo como integrante del grupo pop “Jeans”. Algunas de sus canciones más famosas son “Solo vivo para ti”, “Estoy por él” y “Dime que me amas”.

En su papel de actriz tuvo grandes participacionesen las telenovelas “Cautiva por amor”, “Pacto de silencio”, “Mujeres asesinas”, “Milagros de navidad” y “Carita de ángel”.

