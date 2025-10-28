Estos son los colores que utilizan las personas exitosas, según la psicología

La psicología del color sigue siendo muy estudiado debido a que los tonos que utilizamos no solo repercuten en nosotros sino en la mirada que tienen los demás sobre nuestra personalidad.

Así es que surgen los colores que eligen las personas exitosas, que se relacionan con la autoconfianza, el enfoque y equilibrio emocional.

Esto tiene una fundamentación por parte de la psicología cognitiva y de la percepción, que manifiestan que hay tonos que estimulan algunas áreas del cerebro que están relacionadas con la toma de decisiones, motivación y la estabilidad mental.

¿Cuáles son los colores que eligen las personas exitosas?

Azul marino: confianza y liderazgo

Este color se relaciona con el liderazgo y la serenidad mental. Los estudios que se han realizado sobre comportamiento laboral, manifiestan que el azul marino mantiene la calma en situaciones de presión y a proyectar autoridad sin necesidad de imponerse.

Además este color estimula la claridad de pensamiento, la comunicación racional y el poder tomar decisiones objetivas que sin dudas son cualidades del éxito.

Canva Este color es comunicativo.

Negro: poder y autocontrol

Este es un color muy utilizado que se relaciona con el poder, la sofisticación y el control emocional. Se lo asocia con individuos que poseen una fuerte determinación, capacidad para imponerse metas y mantener el foco sin distraerse.

De esta manera hemos podido ver a figuras influyentes como empresarios o artistas, utilizar este color por la sensación de dominio y autoridad que transmite, tanto hacia los demás como hacia sí mismos.

Blanco: orden y mentalidad estratégica

Por último, tenemos al color blanco que es símbolo de claridad, equilibrio y planificación. Quienes usan este color buscan armonía y estructura, lo que los ayuda a mantener la mente organizada y a priorizar objetivos.

A su vez este tono está ligado al desapego emocional frente al caos, esto favorece la toma de decisiones estratégicas sin dejarse arrastrar por la impulsividad.

Canva Este color es equilibrio.

Los colores del éxito

Aquellas personas que son exitosas no eligen los colores al azar sino que tienden a rodearse de tonos que puedan reforzar su seguridad interior, disciplina y sentido de propósito.

El uso no solo es en la ropa sino que se extiende a la decoración o los objetos de uso diario, estos colores funcionan como recordatorios inconscientes del equilibrio entre emoción y razón.

