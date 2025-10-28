Así confirmó Dulce María su segundo embarazo

Dulce María es una de las actrices y cantantes más queridas en México y es que su amplia trayectoria le ha permitido ganarse el afecto de un vasto público. Ahora, ha sorprendido a su fandom al confirmar que se encuentra embarazada de su segundo hijo, noticia que ha sido recibida con mucha alegría.

Su paso por la novel Rebelde fue lo que marcó la carrera de Dulce María e hizo que su nombre y rostro se grabara a fuego en el corazón de miles de televidentes. En sus redes sociales abundan los mensajes de afecto y admiración y ahora, con el gran anuncio, estos se han multiplicado.

¿Dulce María embarazada?

La noticia del embarazo de Dulce María fue confirmada por la propia cantante. A través de su cuenta de Instagram, compartió una serie de fotografías y una entrevista que cedió a la revista Marie Claire, en donde brinda detalles sobre este hermoso presente.

“Me había puesto como límite los 40 años. Quería cerrar ciclos y enfocarme en mi carrera”, remarcó la artista y añadió que “gracias a Dios, todo va bien”. Las imágenes muestran cómo va creciendo su barriga y destacan que se da en un presente en el que está a punto de cumplir sus 40 años de edad.

Alegría compartida de Dulce María

El posteo de la cantante tiene algunas de las frases que soltó en la entrevista cedida. “Este bebé viene a completar mi familia”, remarcó Dulce María dejando en claro el fuerte significado que tiene este segundo embarazo.

“Es un proceso lento y acelerado al mismo tiempo, sobre todo porque los primeros meses son intensos. Hay muchas cosas que deben pasar para que todo salga bien”, precisó la cantante y sus redes sociales no han tardado en tener miles de reacciones.

Dulce María ha recibido comentarios de colegas, amigos, familiares y de sus fieles seguidores por lo que se trata de una alegría compartida. Los fanáticos de la artista mexicana están entusiasmados porque volverán a ser tíos.