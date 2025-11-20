Qué tiene que ver Ángel del Villar en el caso de Gerardo Ortiz y por qué recibió una sentencia

El caso de Gerardo Ortiz ha sido uno de los más sonados en la industria del entretenimiento durante los últimos meses, en especial desde que trascendió que el cantante ya fue condenado en Estados Unidos. Sin embargo, no es el único involucrado del medio, pues también resonó el nombre de Ángel del Villar, cuya participación en los hechos fue clave para llegar a un veredicto.

¿Qué pasó con Ángel del Villar y Gerardo Ortiz? La cronología de su caso

Ángel del Villar es un productor musical que gozaba gran prestigio en el pasado, por lo que solía trabajar con artistas de renombre, principalmente dedicados al regional mexicano y corridos. Uno de sus clientes era Gerardo Ortiz, para el que gestionaba conciertos y terminó involucrando en una serie de presentaciones ilegales.

Estos tratos se habrían hecho a través de Jesús Pérez Alvear, señalado por presunta conexión con el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Y una vez que comenzaron las indagaciones, fue que en 2022 se descubrió que el intermediario era Ángel del Villar, lo que lo puso como sospechoso de estar detrás de actos ilícitos, según reportes de Dallas News.

Instagram. @angeldelvillar27 Ángel del Villar fue señalado por vínculos con personas relacionadas con el narcotráfico

Es por esto que Gerardo Ortiz se presentó como testigo en contra del productor, declaraciones en las que apuntó que todos los shows prohibidos que llegó a hacer fueron por indicaciones de Del Villar. Derivado de su contribución, al intérprete de "Dámaso" se le sentenció a tres años de cárcel, pero al final se determinó que cubrirá este tiempo en libertad condicional.

¿Por qué sentenciaron a Ángel del Villar?

El fundador de la disquera "Del Récords" fue acusado de romper la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, que en Estados Unidos se conoce como Ley Kingpin y castiga nexos con personas que estén vinculadas al narcotráfico. Tras el proceso legal, datos de Los Angeles Times indican que Ángel del Villar recibió una condena de cuatro años de cárcel.

Será hasta diciembre de 2026 que el productor comience a pagar su pena, pues obtuvo un "permiso" de cuatro meses para que pudiera concluir asuntos pendientes relacionados con su empresa, la cual habría quedado al mando de su hijo. Todavía no se ha revelado a qué centro será enviado, pero han trascendido versiones de que será en una cárcel federal de EE.UU.