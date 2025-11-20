Hospitalizan de emergencia a famoso actor mexicano y da un mensaje que alarmó a todos: “Tuve la mejor vida”

La preocupación se encendió entre fans y colegas del espectáculo luego de que un famoso actor mexicano fuera hospitalizado de emergencia. Horas después, sus palabras desde la cama del hospital generaron aún más inquietud, pues su mensaje, cargado de emotividad, dejó a muchos con la sensación de que atravesaba un momento especialmente delicado.

El popular artista y conductor de televisión Omar Fierro debió ser internado de urgencia por un problema en el apéndice, según explicó el propio protagonista. Con 62 años de edad, el incidente causó temor entre los seguidores y compañeros de trabajo, pero dio una entrevista y confirmó que la cirugía fue todo un éxito.

Esto se sabe del estado de salud de Omar Fierro

El conductor de Hora de comer dialogó con TVNotas y comentó lo que hace tres semanas sintió un fuerte dolor abdominal, situación que lo llevó a ser internado de emergencia en un hospital. De inmediato, los médicos le notificaron que sería sometido a una intervención quirúrgica, adelantándole que no sufriría mayores complicaciones.

Sin embargo, una frase alertó a sus fanáticos, ya que el actor mencionó haber tenido una buena vida pese a los inconvenientes de salud que enfrentó en los últimos años. "Si me muero mañana, tuve la mejor vida", aseveró.

Además, Fierro dio a conocer que ha atravesado múltiples y delicados estados en su salud, de forma inesperada, que lo han hecho aún más fuerte. En ese sentido, detalló que no tiene vesícula, apéndice ni rodilla izquierda.

La amplia carrera de Omar Fierro

Aunque comenzó su carrera como modelo y comercial publicitario, dio el salto a la actuación de joven, participando de icónicas telenovelas como La sombra del deseo, Tentaciones y Tres veces Sofía.

Además de su faceta como actor, Fierro ha explorado su pasión por la cocina, publicando recetas y participando en programas gastronómicos, donde continúa trabajando en la actualidad. A lo largo de su carrera ha trabajado también en cine y teatro, consolidándose como un rostro muy versátil del entretenimiento mexicano.