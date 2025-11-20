Hijo de un reconocido cantante fue secuestrado y pide ayuda desesperadamente

Giovanny Ayala, ha utilizado su cuenta de Instagram para confirmar el terrible momento que está pasando junto a su familia después de que se confirmara el secuestro de su hijo y mánager, Miguel Ayala. El hecho sucedió el martes 18 de noviembre en horas de la noche.

¡Giovanny Ayala revela colaboración y Arely Serra revela que ‘El Mimoso’ le cumplió un sueño! TV Azteca [VIDEO] ¡Nos pusimos el sombrero con ‘La Chicuela’! Todo sobre el nuevo sencillo de Giovanny Ayala y el sueño que ‘El Mimoso’ le cumplió a Arely Serra. ¡Al Extremo!

El cantante cuenta con más de 497 mil seguidores en Instagram por lo que aprovechó esta popularidad para subir unas historias confirmando que su hijo, Miguel Ayala, se encuentra privado de su libertad. De esta manera se ha mostrado agradecido por el apoyo de sus seguidores pero ha pedido respeto y prudencia debido a la complicada situación que están atravesando.

¿Qué se sabe del secuestro del hijo del cantante?

Los medios internacionales manifiestan que Miguel Ayala, hijo y mánager del cantante Giovanny Ayala, fue secuestrado la noche del martes 18 de noviembre cuando viajaba en una camioneta con destino al aeropuerto de Palmira en el Valle de Cauca en Colombia.

Las primeras informaciones manifiestan que el joven de 23 años conducía la camioneta en compañía de otra persona que hasta el momento no ha sido identificada, en determinado momento fueron interceptados por 2 automóviles y una motocicleta. Miguel Ayala fue sometido y secuestrado mientras que de su acompañante no se sabe hasta el momento, se desconoce si fue privado la libertad o abandonado en algún otro lugar.

Esta situación ha puesto una alerta a la familia del joven. Giovanny Ayala estuvo activo en sus redes sociales el miércoles 19 de noviembre cuando confirmó que su hijo de 23 años había sido secuestrado y pidió respeto ante esto.

"En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia", escribió el cantante.

Instagram El cantante posteó esta foto.

Para finalizar Giovanny Ayala, agradeció todo el apoyo que está recibiendo por parte de sus fanáticos en este delicado momento y además pidió no caer en especulaciones que pueden resultar hirientes para él y su entorno.

Luego de este comunicado el cantante compartió una fotografía junto a su hijo y mánager, Miguel Ayala. Además el intérprete escribió, "Te espero en casa hijo con la ayuda de Dios".