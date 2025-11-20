¿Quién es Guillermo Herrera? El influencer fuertemente criticado por usar transporte público

En los últimos días se volvió tendencia el nombre de Guillermo Herrera, un influencer que generó toda clase de comentarios por una simple razón: usar el transporte público. Le llegó una gran cantidad de críticas y hate por haber sido captado viajando en camión, acusando que va en contra de su contenido, centrado en el buen vestir y la elegancia.

Quién es Guillermo Herrera, el influencer criticado por viajar en camión

Este creador de contenido es un estudiante originario de San Luis Potosí y se dedica a dar consejos para hombres para vestir de manera elegante, saber combinar prendas de ropa, encontrar lo que mejor te queda y hallar outfits acordes a tendencias como ‘old money’.

Guillermo Herrera ya tiene más de un millón de seguidores en TikTok y 136 mil en Instagram. En la primera red social puso su cuenta privada, ante las críticas y burlas que ha enfrentado en días recientes.

Por qué “funaron” en redes sociales a Guillermo Herrera

En redes comenzaron a circular imágenes de Guillermo usando el transporte público en la capital potosina, las cuales tomó una persona cuya identidad no ha sido revelada. La crítica para el influencer era que, mediante sus tips de moda, supuestamente pretende mostrar un estilo de vida que no corresponde a su realidad.

Rápidamente surgieron miles de burlas y críticas para Guillermo Herrera, tanto cuestionando su estilo como el contenido que comparte. También se han burlado de su apariencia física y nivel socioeconómico.

Antes de que su cuenta de TikTok fuera privada, Guillermo publicó un video donde habla del acoso recibido. “Si en algún momento me puse una máscara o intenté aparentar algo que no era, también lo acepto”, dijo, además de asegurar que, a diferencia de sus detractores, él sí dio la cara.

Sin embargo, el nivel de hate fue tal que han surgido también miles de muestras de solidaridad para el influencer. Uno de los primeros en brindar apoyo fue el también creador de contenido Emiliano Medina, quien acusó clasismo y explicó que la elegancia no es sinónimo de usar ropa cara y que vestir bien no requiere pertenecer a cierto nivel socioeconómico.