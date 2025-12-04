Detienen a famosa DJ por estar relacionada a un grupo delictivo

La Justicia de Estados Unidos sigue avanzando en investigaciones que buscan dar con personalidades involucradas con el cártel venezolano conocido como el Tren de Aragua. Es por eso que el Departamento del Tesoro divulgó un listado con los nombres que estarían involucrados en acciones de lavado de dinero y entre los que aparece una reconocida DJ venezolana.

Se trata de Jimena Araya Navarro, conocida popularmente como DJ Rosita, y sobre pesan serias acusaciones ya que estaría involucrada sentimentalmente con uno de los cabecillas del Tren de Aragua.

¿Quién es DJ Rosita?

Jimena Araya Navarro es una reconocidas DJ de 42 años de edad, nacida en Maracay, y que no solo se dedica al ámbito de la música electrónica. Sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento fueron como modelo y luego como actriz.

Actualmente, DJ Rosita se desempeña en distintos programas televisivos de Venezuela, toca su música en eventos nocturnos y es considerada una influencer por la gran cantidad de seguidores que ostenta en sus redes sociales.

¿De qué acusan a DJ Rosita?

Fue el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el que compartió un reporte en donde establece sanciones contra siete personas físicas y cuatro morales vinculadas al mundo del entretenimiento venezolano. A todas se las señala como partícipes del delito de lavado de dinero en beneficio del cártel Tren de Aragua.

En el caso de DJ Rosita, la mujer tiene el peso de la Justicia sobre sus hombros ya que se la vincula al Tren de Aragua por mantener una relación sentimental con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", cabecilla del cártel venezolano. Jimena Araya Navarro es acusada además de haber facilitado la fuga de "Niño Guerrero" de la cárcel de Tocorón y de proporcionar material de apoyo al Tren de Aragua.