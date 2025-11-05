Muere Ben Duncan: Así encontraron el cuerpo de famoso exparticipante de un reality

Murió Ben Duncan, el recordado exparticipante del popular reality show Gran Hermano británico, que conquistó al público con su carisma y personalidad única. La noticia de su fallecimiento ha conmocionado a sus seguidores y al mundo del entretenimiento, especialmente por las circunstancias en que fue hallado su cuerpo.

Un informe del medio Daily Mail reveló que el trágico deceso del hombre de 45 años ocurrió el pasado jueves 30 de octubre, después de caer de la azotea del Trafalgar St. James, un prestigioso hotel londinense. Las autoridades están investigando los hechos para esclarecer lo ocurrido, mientras amigos, colegas y fanáticos expresan su tristeza en redes sociales y le rinden homenaje recordando los momentos más memorables de su paso por la televisión.

Esto se sabe sobre la muerte de Ben Duncan

La Policía Metropolitana, según informó el medio El Confidencial, respondió a un reporte que alertaba sobre "un hombre en el techo" del imponente alojamiento cinco estrellas alrededor de las 11 de la noche. Minutos después, se hicieron presentes en el lugar encontrando a Ducan muerto. "Los servicios de emergencias no pudieron hacer nada", explicó un oficial.

De acuerdo a las autoridades, el exconcursante del programa televisivo cayó por más de 30 metros al vacío, lo que provocó su fallecimiento inmediato. "Su muerte es inesperada pero no sospechosa", aseguró el portavoz de la policía al medio The Sun.

Ben Duncan tenía una estrecha relación con Kate Middleton y el príncipe William

La noticia de su deceso provocó enorme conmoción en el ámbito de la realeza, dado que fue compañero del príncipe William y Kate Middleton en la Universidad de St Andrews, en Escocia, a principios de los 2000.

Duncan fue partícipe necesario del inicio de la historia de amor entre los príncipes herederos a la corona. De hecho, en 2010, cuando la pareja se comprometió, Ben reveló haber sido testigo del flechazo. En varias oportunidades, el hombre declaró que estuvo entre el público del desfile de moda en el que participó Kate, aquel en el que William se habría enamorado.