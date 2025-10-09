Muere influencer tras seguir una dieta extrema: ¿de quién se trata?

El luto invade una vez más al mundo virtual y es que se confirmó el fallecimiento de la influencer Karolina Krzyżak. La polaca tenía 27 años de edad y padecía de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA).

El 2025 está siendo un año muy particular ya que cada semana se confirma la muerte de creadores de contenido, influencers o personalidades del mundo del espectáculo. La mayoría de los fallecimientos de este ámbito han sido de personas jóvenes y en el marco de accidentes o por enfermedades.

¿Qué le pasó a Karolina Krzyżak?

La información sobre la muerte de Karolina Krzyżak se dio a conocer a través de medios de Polonia, de donde la influencer era originaria, y en los que se señala que la joven se encontraba en el hospedaje Sumberkima Hill Resort de Bali, ubicado en Indonesia.

La influencer habría llegado al lugar en un viaje de esparcimiento, pero los mismos trabajadores del lugar se habían sorprendido por su extrema delgadez, su debilidad y dificultad para caminar. Karolina Krzyżak pasó la mayoría de los días dentro de su habitación hasta que finalmente, tras las dificultades de un amigo para contactarla, personal del hospedaje la encontró muerta en su habitación.

¿Cuáles fueron las causas de la muerte de Karolina Krzyżak?

La triste noticia impactó fuertemente entre los internautas que estaban atentos a su contenido pero que también estaban preocupados por su aspecto físico. Karolina Krzyżak pesaba tan solo 22 kilos y llevaba a cabo una dieta extrema que se basa solo en el consumo de algunas frutas.

La creadora de contenido padecía desde hace años de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) y su estilo de vida así lo reflejaba. La influencer murió por malnutrición, según difundieron medios polacos, por lo que su historia ha dado inicio a un nuevo debate en torno al cuidado de la salud en relación a la alimentación.