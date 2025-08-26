Lista de carreras que podrían desaparecer, según la Inteligencia Artificial

Entre los tantos ejercicios a los que es sometida la Inteligencia Artificial, este resulta de sumo interés para las juventudes que se encaminan en la búsqueda de una carrera profesional. Aunque es bueno siempre aclarar que la IA es una buena herramienta, no tiene la verdad absoluta. Pero según la lógica actual, ¿cuáles son las carreras que podrían desaparecer a la brevedad en las escuelas universitarias a lo largo del mundo?

¿Qué carreras desaparecerán según lo dicho por la Inteligencia Artificial?

La lógica del discurso (aunque en algunos casos sin el aval total de un cambio tan radical como se esperaba) es que muchas labores profesionales y no profesionales serían reemplazadas en breve. Sin embargo, esto ha sido mucho más lento de lo pensado, pero sí se ha ido dependiendo más de la tecnología y las herramientas digitales.

Por ello, estas carreras podrían tener una baja en la recepción de estudiantes en las facultades y por lo tanto menos oferta de parte de trabajos. ¿Tú estudias, quieres estudiar o trabajar en estas áreas?

Telemarketing y Atención al Cliente

Es cierto que las empresas están apostando mucho a la atención vía chat (por ejemplo), sin embargo la atención particularizada sigue siendo bastante elemental para las personas. En ese sentido, dependerá de qué tan optimizado sea el cuidado digital del cliente para que las personas acudan a esta herramienta.

Música y Producción Sonora

Aunque en el ámbito de la ejecución de la música todavía existe una apreciación total por el elemento humano, el tema de la producción tiene mucho que batallar ante lo que puede ser más barato y eficiente. En ese sentido, las personas alrededor requieren de una presentación impecable en la ejecución de sus capacidades técnico-artísticas.

Lenguas Extranjeras

Igualmente las empresas están invirtiendo en una herramientas que les permita mejorar su comunicación en otras lenguas, sin embargo requieren de una optimización en temas como el lenguaje especializado. En el ámbito básico, hoy las aplicaciones tienen ganado dicho terreno.

Desarrollo Web y Programación Básica

Aquí existe una lógica total de lo que está permitiendo que las tecnología se adueñen del sector. Sin embargo, un ingeniero especializado siempre será útil para solventar casos extraordinarios como temas de virus y demás cuestiones que vengan de fuera.

Diseño Gráfico

Las múltiples herramientas básicas de edición y optimización de elementos de esta área quitan muchos espacios a las personas que se dedican a las labores gráficas. Sin embargo, ahí el detalle siempre estará en la capacidad de crear arte o composiciones únicas que puedan ejecutar los profesionales de esta rama.

Contaduría Pública

Tal como ocurre en otras de las carreras y/o labores ya indicadas, ciertos softwares optimizados impiden que las labores más básicas o de mediana exigencia las hagan las personas. Por ello muchos de los consejos que se dan en las carreras, es buscar la especialización en áreas específicas, donde incluso las máquinas tengan complicaciones para ejecutar.

