La infusión desinflamatoria que ayuda mucho beberla en ayunas y además es deliciosa

Despertar con hinchazón no es nada agradable, y justo por eso es clave adoptar ciertas tácticas que ayuden a evitar esa sensación pesada. Entre ellas destaca una infusión que, aunque suene exagerado, parece hacer magia y puede convertirse en tu mejor aliado cada mañana.

Esta bebida combina canela, té verde, jengibre y cúrcuma, y no es casualidad que muchos especialistas la recomienden como ese empujoncito que el cuerpo necesita cada mañana. Sus ingredientes trabajan en equipo: la canela ayuda a regular la digestión, el té verde aporta antioxidantes, el jengibre desinflama y la cúrcuma apoya al sistema inmunológico.

Canela, té verde, jengibre y cúrcuma, la infusión perfecta para reducir la inflamación abdominal.

The Times Of India resalta que además de sus beneficios, es una infusión deliciosa. El aroma cálido de la canela se mezcla con el toque fresco del té verde, mientras que el jengibre aporta un picorcito agradable y la cúrcuma le da un matiz terroso y profundo. Es una bebida que no solo te hace bien, sino que también se disfruta sorbo a sorbo.

¿Cómo se prepara esta infusión?

Según Mejor con Salud preparar esta infusión es muy sencillo y no te tomará más de unos minutos. Primero, pon a calentar una taza de agua hasta que esté a punto de hervir. Mientras tanto, ten a mano los ingredientes básicos: un trocito pequeño de jengibre fresco, una pizca de cúrcuma, un pedacito de canela en rama o una pizca de canela molida y una cucharadita de té verde.

Una infusión poderosa que calma la hinchazón, mejora la digestión y te ayuda a empezar el día más ligero.

Cuando el agua esté caliente, agrega el jengibre y la canela para que suelten su sabor. Déjalos infusionar durante unos minutos; notarás cómo el aroma empieza a volverse más intenso. Luego añade la cúrcuma y, por último, incorpora el té verde, que solo debe reposar un par de minutos para evitar que se vuelva amargo.

Finalmente, cuela la mezcla y sírvela en tu taza favorita. Si quieres darle un toque extra, puedes añadir unas gotas de limón o un poco de miel. Así obtendrás una bebida cálida, aromática y llena de beneficios que puedes disfrutar todas las mañanas para empezar el día con más ligereza y bienestar.

Además de la infusión ¿De qué otras formas se puede combatir la inflamación abdominal?

Si bien este té es una solución perfecta para empezar el día con menos hinchazón, también vale la pena tomar en cuenta otras formas de sentirte más ligero. A veces, el simple hecho de revisar qué estás comiendo cambia todo: bajarle a los ultraprocesados, las frituras o los refrescos ya marca una diferencia enorme.

Moverte un poco cada día, como caminar o estirarte, ayuda a activar la digestión y reducir la hinchazón.

El movimiento también juega un papel importante, y no, no necesitas volverte atleta. Con caminar un ratito después de comer, hacer algunos estiramientos o intentar una clase suave de yoga ya ayudas a que la digestión fluya y la retención de líquidos no se haga presente. Son pequeñas acciones que evitan esa sensación de “globito” que aparece sin avisar.

Además, dormir bien e hidratarte puede ser casi tan mágico como la infusión. Cuando descansas lo suficiente, tu cuerpo regula mejor todo, incluida la digestión. Y tomar agua de forma constante evita que el cuerpo se aferre a líquidos de más. Incluso darte unos minutos para respirar profundo o relajarte un poco puede bajar muchísimo la inflamación. Son detalles simples, pero juntos hacen maravillas.