Exatlón México | Benyamin “Speed Galgo” bajo presión: Críticas, apoyo masivo y una sorpresiva dinámica de sus fans para impulsarlo

La presión sobre Benyamin en los últimos días ha sido tangible, pues para varios de los atletas de Exatlón México, el nivel que ha demostrado no es el esperado para una competencia de alto rendimiento como lo es Exatlón México.

Apodado “Speed Galgo”, Benyi fue presentado como una promesa de velocidad y precisión dentro de la competencia. No obstante, en los últimos días ha sido cuestionado por no destacar al nivel que anticiparon los fans y el propio equipo. Como si fuera parte de la estrategia, su dándome ha comenzado a lanzar una ola de apoyo para levantar el ánimo del competidor, aunque no se ha dejado en claro que este impulso digital sea por las últimas declaraciones de los participantes del programa.

Las críticas no detienen a la manada: Nace una dinámica especial para apoyar a Benyi

Cabe mencionar que no se sabe si la estrategia pensada por sus fans tiene que ver con las críticas hacia el desempeño de la joven promesa del deporte; lo que sí se sabe es que, a través de redes sociales, se creó una dinámica donde los fans prometen entregar dos playeras inspiradas en “Speed Galgo”. El objetivo es claro: enviarle fuerza, presencia digital y motivación directamente hasta República Dominicana, donde se graba la novena temporada.

¿Cuál es la dinámica?

De acuerdo con lo que se puede observar en la publicación original, los pasos para participar son simples y diseñados para demostrar apoyo al atleta, con la fuerte intención de crecer su apoyo digital y fandom dentro de las redes sociales, buscando que el atleta pueda percibir cómo, fuera de la competencia, tiene un creciente apoyo incondicional, recordando al atleta que cuenta con el cariño de cientos de personas que confían en su potencial y esperan verlo repuntar en los próximos encuentros.

Una semana crucial para el futuro de “Speed Galgo”

Con la eliminación masculina a la vuelta de la esquina, Benyamin enfrenta uno de los momentos más tensos dentro de la novena temporada de Exatlón México, pues, aunque ha recibido fuertes críticas por parte de miembros de su equipo y de la escuadra rival, también se ha demostrado que cuenta con el apoyo de cientos de personas dentro y fuera de los circuitos. Sus fans solo esperan que pueda salir adelante y demostrar todo el potencial que tiene el joven atleta.

