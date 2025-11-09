A cuánto asciende verdaderamente la fortuna de Eugenio Derbez en 2025: no lo creerás

Eugenio Derbez es uno de los grandes talentos que tiene México a nivel internacional, pues ha participado en grandes cintas con grandes actores, incluso fue parte del elenco de Coda, una película que ganó varios Premios Óscar en 2022. Debido a su gran éxito tanto como escritor, actor, director y productor, tiene una fortuna que asciende a 30 millones de dólares (más de 559 millones de pesos), según Celebrity Net Worth.

El actor ha hecho su patrimonio durante más de 35 años, tiempo en el que lleva trabajando en el mundo de la televisión y el cine, pues inició su carrera formalmente colaborando en el programa televisivo Anabel, las primeras participaciones fueron cuando aún era un niño, ya que su madre fue Silvia Derbez, actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano.

No obstante, el camino de Derbez no fue fácil, pues declaró que no le fue bien económicamente al inicio de su carrera, ya que tuvo que trabajar de mesero y hasta de limpiaparabrisas, a fin de solventar los gastos que conllevaba tener a su primera hija, así lo reveló en el canal de YouTube de Vadhir Derbez.

La extravagante propiedad en la que vive Eugenio Derbez y su familia

Eugenio Derbez vive junto a su esposa y su pequeña hija en una zona exclusiva de Beverly Hills, California, donde actualmente reside después de dejar México en busca de más proyectos internacionales. De acuerdo con el portal El Cronista, la propiedad está valuada en poco más de 7 millones de dólares (130.5 millones de pesos).

La mansión cuenta con la recámara principal con terraza privada y baño con vapor, además de 5 suites y 6 baños. Entre las amenidades hay una alberca con una vista privilegiada hacia la naturaleza, una cava para más de 450 vinos. Además, la residencia es smart home, casa inteligente.

Cabe mencionar que esta casa Derbez la adquirió en 2017, luego de vender la primera que tuvo tras marcharse de México en busca de triunfar en el cine americano y de crecer su fortuna hasta los 30 millones de dólares, pese a que en el país ya tenía un nombre hecho y era una de las más grandes estrella de la televisión.