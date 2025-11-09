Suspenden último pago de la pensión IMSS: qué pensionados no recibirán su dinero en diciembre

El objetivo principal de la pensión del IMSS es brindar seguridad económica a los trabajadores al finalizar su vida laboral. A través de este beneficio, el Instituto Mexicano del Seguro Social garantiza un ingreso mensual a quienes cumplieron con los requisitos de edad, semanas cotizadas y aportaciones establecidas por la ley.

De esta manera, la pensión busca proteger el bienestar y la calidad de vida de los adultos mayores, permitiéndoles cubrir sus necesidades básicas y mantener estabilidad financiera después del retiro. Además, refuerza el compromiso del Estado con la seguridad social y el derecho a una vejez digna.

¿Se suspende el pago de la pensión IMSS en diciembre?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puede suspender el pago de la pensión en diciembre por diversos motivos administrativos o de verificación de datos. A continuación, se detallan las principales razones por las que un pensionado podría ver afectado su depósito:



No actualización o inconsistencia de datos: si el IMSS detecta errores o falta de actualización en la información personal, domicilio o contacto del pensionado, puede retener el pago hasta que se aclare la situación.

Retorno a la actividad laboral sin notificar: cuando el pensionado vuelve a trabajar sin informar al IMSS.

Irregularidades o duplicidad de beneficios: si el Instituto identifica posibles irregularidades o que el beneficiario intenta recibir más de una pensión por el mismo concepto, puede detener el pago mientras investiga el caso.

¿Qué medidas se deben tomar si la pensión del IMSS es suspendida?

En caso de suspensión del pago, el pensionado debe acudir a su Unidad de Medicina Familiar o a la Subdelegación del IMSS que le corresponda para conocer el motivo y presentar la documentación necesaria. Una vez aclarada la situación, el Instituto reintegra los pagos retenidos y restablece el depósito mensual de manera habitual.

Cabe recordar que el último pago del año 2025 se realizará el lunes 1 de diciembre, por lo que en esa fecha los beneficiarios podrán verificar que el depósito se haya efectuado correctamente, o no, en su cuenta bancaria.