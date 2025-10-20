Las tendencias de cocina que ya pasaron de moda en 2025 y quizá no lo sabías

Las tendencias en decoración cambian con rapidez, y la cocina no es la excepción: lo que un año marca estilo, al siguiente puede verse pasado de moda. Los materiales, colores y diseños evolucionan constantemente, impulsados por nuevas formas de vivir y disfrutar los espacios.

Si estás pensando en renovar este sector del hogar, vale la pena revisar qué estilos de 2025 ya quedaron atrás y cuáles llegan con fuerza. Así podrás crear un ambiente moderno, funcional y en sintonía con lo que se impone para el próximo año.

Cocinas completamente blancas y minimalistas frías:

La moda de ambientes totalmente blancos y sin contraste pierde fuerza y se despiden del 2025 para desaparecer completamente el próximo año.

Fuente: Canva Las cocinas de color blanco le dicen adiós al 2025 y dejan de usarse a futuro.

Según LC Interiores, hoy se buscan tonos cálidos, maderas naturales y acabados que aporten textura y personalidad, dejando atrás la frialdad y uniformidad que antes dominaba los espacios.

Encimeras de cuarzo o granito muy brillantes:

Los acabados súper pulidos y reflectantes están dejando de ser tendencia poco a poco.

Fuente: canva Las mesas pulidas y brillantes dejan de ser tendencia este 2025 en las cocinas de todo el mundo.

Las encimeras ahora apuestan por texturas mate, rugosas o con vetas naturales que aportan calidez y carácter, evitando el efecto “frío y artificial” que predominaba en años anteriores.

Gabinetes altos hasta el techo sin contraste:

Las cocinas con gabinetes uniformes, todos del mismo color y altura, pierden protagonismo.

Fuente: Canva Los gabinetes altos estuvieron de moda en 2025, pero en el 2026 ya no se usarán.

La nueva tendencia busca combinar colores, alturas y materiales para generar dinamismo, profundidad y una sensación más personalizada y moderna en los muebles.

Iluminación fría y blanca LED en exceso

Las luces completamente frías y uniformes que iluminaban toda la cocina ya no están de moda.

Fuente: Canva La iluminación LED deja de estar de moda y da paso a los colores cálidos.

Ahora se prioriza la iluminación cálida, ambiental y focal, que resalta áreas específicas y crea un espacio acogedor, elegante y más confortable para el día a día.

Suelos monocromáticos y lisos:

Los pisos totalmente lisos o del mismo color que los muebles dejan de ser tendencia.

Fuente: Canva En el 2026 se imponen texturas, patrones y materiales naturales para las cocinas.

Para Homes and Gardens en 2026 se imponen suelos con texturas, patrones, tonos variados y materiales naturales que aportan personalidad y carácter, transformando el ambiente en un espacio más atractivo y moderno.

Electrodomésticos empotrados del mismo color que los muebles:

Los electrodomésticos totalmente integrados y del mismo tono que los gabinetes comienzan a perder fuerza.

Fuente: Canva Los aparatos totalmente camuflados con los muebles pierden protagonismo en la cocina.

Para 2026 se prefieren acabados contrastantes o metálicos, que aporten carácter y estilo al espacio sin perder funcionalidad

¿Cómo decorar una cocina en 2026?

Así como hay estilos que quedaron atrás en la decoración de cocinas en 2025, otros llegan con fuerza y marcan cómo serán los nuevos diseños este año. Colores, materiales y distribución de los espacios acaparan la escena, convirtiéndose en elementos determinantes para lograr cocinas modernas, funcionales y con personalidad.

