Las zonas de México que tendrán temperaturas hasta -5 grados por un nuevo frente frío

Las lluvias torrenciales no son el único estrago que dejarán los cambios climáticos en esta segunda quincena de octubre 2025, pues en diversos puntos del país sufrirán con temperaturas de -5 grados. Esto como consecuencia del frente frío 8 que comenzará a sentirse en México desde la noche de este viernes 17 de octubre, instando a los habitantes a tomar las medidas necesarias para mantenerse protegidos.

Los lugares donde se sentirá el clima gélido, según las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional, son Baja California, Chihuahua y Durango. En estos puntos al norte del país, se prevé que el clima vaya de -5 a 0°C y se mantengan en este límite crítico durante el sábado 18 de octubre, el domingo 19 de octubre y el lunes 20 de octubre, para después irse restableciendo paulatinamente.

Canva El norte de México sufrirá importantes estragos por un el frente frío 8

Cabe recordar que también está activo el frente frío 7, que en gran parte del país trajo consigo chubascos y lluvias de moderadas a intensas, similares a las que se han estado presentando en 2025. Por otra parte, el SMN informó que aunado a este fenómeno climático, en Sonora, Chihuahua, Durango y Nuevo León habrá fuertes vientos; mientras que en Coahuila podría haber torbellinos.

🌬️ Se pronostican fuertes #Rachas de #Viento durante este día en entidades de la mesa del Norte y en la costa de #Oaxaca. pic.twitter.com/5RbKRAPyEu — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 17, 2025

¿Qué es un frente frío?

Se le conoce como frente frío al fenómeno donde dos masas de aire frío y cálido chocan, según la definición del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Sus características principales son los vientos fuertes, cielos nublados y precipitaciones intensas en zonas húmedas.

¿Cuánto dura un frente frío en México?

Cada episodio clasificado como un frente frío tiene una duración de entre 5 a 7 días, pero el enfriamiento puede prolongarse por más tiempo, explica la Secretaría de Salud. En México, la temporada de frentes fríos generalmente comienza en octubre y termina hasta marzo, lo que significa que a lo largo de seis meses las temperaturas descienden en gran parte del país, coincidiendo con la época invernal.