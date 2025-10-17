Los 7 acabados de pared que harán que tu sala parezca salida de Pinterest en 2026

La pared es una pieza fundamental en cualquier hogar: más que un simple límite, aporta carácter y estilo al ambiente. Por eso, es clave que luzca bien decorada y dé la sensación de haber sido diseñada por un profesional salido de Pinterest.

Si desea mantener su hogar a la vanguardia, debe conocer los acabados de pared que marcarán tendencia en 2026. Estos estilos no solo renovarán su sala, sino que también harán la diferencia entre un espacio común y uno lleno de personalidad y elegancia.

1. Microcemento texturizado:

El microcemento texturizado continúa siendo una opción destacada en 2026, especialmente en tonos como el azul polvo, que aporta profundidad y sofisticación a los espacios.

Fuente: Canva Pared de microcemento texturizado

Este acabado ofrece una superficie continua y sin juntas, ideal para ambientes modernos y minimalistas. Su versatilidad permite combinarlo con diversos estilos de mobiliario, desde lo industrial hasta lo contemporáneo.

2. Revestimientos de piedra natural:

Los revestimientos de piedra natural, como el mármol y la caliza, están en auge este año. Estos materiales aportan una estética orgánica y atemporal, con tonalidades que van desde los grises suaves hasta los tonos terracota.

Fuente: Pinterest Pared con revestimiento de piedra natural

Su textura y variabilidad natural hacen que cada pared sea única, creando ambientes acogedores y llenos de carácter.

3. Paneles de madera clara:

La madera clara sigue siendo protagonista en 2026, especialmente en estilos como el escandinavo y el Japandi. Estos paneles aportan calidez y naturalidad a los espacios, creando ambientes tranquilos y armoniosos.

Fuente: Canva Pared de paneles de madera clara

La tendencia se inclina hacia acabados mate y texturizados que resalten la belleza natural de la madera.

4. Pinturas con efecto arena o cal:

Las pinturas con efecto arena o cal están ganando popularidad por su capacidad para crear superficies con textura sutil y apariencia artesanal. Estos acabados aportan una sensación de calidez y rusticidad, ideales para ambientes relajados y acogedores.

Fuente: Pinterest Pared con efecto de pintura de arena o cal

Colores como el terracota y el verde salvia son especialmente populares en 2026.

5. Paredes con relieve geométrico:

Las paredes con relieve geométrico, como molduras o paneles 3D, están en tendencia este año. Estos acabados aportan dinamismo y profundidad visual a los espacios, convirtiendo una pared simple en una obra de arte.

Fuente: Canva Pared con relieve geométrico

Según Archi Products los colores neutros combinados con relieves sutiles son populares para mantener la elegancia y sofisticación.

6. Papeles murales artísticos:

Los papeles murales con ilustraciones botánicas, abstractas o retro se están utilizando para crear puntos focales en las habitaciones. Estos diseños aportan personalidad y estilo único a los espacios, permitiendo expresarse a través del diseño.

Fuente: Canva Pered con mural decorativo

La tendencia actual favorece patrones grandes y colores vibrantes que transforman completamente el ambiente.

7. Acabado metalizado suave:

Los acabados metalizados en tonos como cobre, dorado o champán están en auge en 2026. Estos acabados reflejan la luz y aportan un toque de lujo discreto a los espacios.

Fuente: Canva Pared con acabados metalizados

Se utilizan en detalles como molduras, zócalos o incluso en paredes completas para crear un ambiente sofisticado y contemporáneo.

¿Cuál es el color del 2026 para usar en una pared?

El color del año 2026, según Pantone, es el Transformative Teal, un verde azulado profundo que combina serenidad y fuerza, evocando creatividad, equilibrio emocional y profundidad visual.

Este tono es ideal para paredes porque transforma cualquier espacio en un ambiente moderno y acogedor, aportando carácter sin resultar abrumador. Su versatilidad permite combinarlo con muebles claros o neutros, así como con detalles metálicos que realzan la sofisticación del lugar.

Fuente: Canva Las paredes verde azulado son las tendencias de este 2026.

Otras marcas también destacan colores que buscan un efecto similar en la decoración de interiores. Benjamin Moore propone Silhouette AF-655, un marrón con matices carbón que transmite elegancia y estabilidad. Por su parte, Glidden recomienda Hidden Gem, un jade ahumado que aporta frescura y serenidad.

Estos tonos no solo siguen la tendencia cromática del 2026, sino que también ayudan a crear espacios equilibrados, acogedores y visualmente atractivos, adaptables a distintos estilos de decoración.