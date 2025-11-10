Más frío, más pan dulce: los mexicanos consumen más pan durante el invierno
El frío desata la locura por el pan dulce, los mexicanos incrementan entre un 30% y 60% de su consumo durante la temporada invernal.
Cuando bajan las temperaturas, suben los antojos… y los mexicanos lo saben bien. Con la llegada del frío, el país entero parece rendirse ante un irresistible placer culpable: el pan dulce. Conchas, cuernitos, donas y orejas se convierten en los protagonistas de cada tarde, acompañados de un cafecito o un chocolate caliente.
De acuerdo con reportes de la industria panadera, el consumo de pan aumenta entre un 30% y 60% en distintas regiones del país durante la temporada invernal. En lugares como León y La Laguna, los panaderos ya frotan las manos, pues las ventas se disparan con cada frente frío que llega.
Pero no solo el clima impulsa esta fiebre panadera. Las festividades de fin de año también juegan un papel importante. Entre el Pan de Muerto de noviembre y las roscas de reyes de enero, los mexicanos prácticamente viven una temporada de pan sin descanso. Según datos del sector, más del 70% de los hogares compra al menos un tipo de pan típico durante los meses fríos.
Los expertos en nutrición explican que durante el frío, el cuerpo pide más energía y carbohidratos, lo que aumenta naturalmente el deseo por alimentos dulces y calientitos.
A pesar del éxito, los panaderos advierten que no todo es miel sobre hojuelas. Los precios de ingredientes como harina, mantequilla y huevo han subido, afectando las ganancias de los pequeños negocios.
Temporada de frío en México: heladas, frentes fríos y antojos
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que México enfrentará más de 50 frentes fríos durante esta temporada invernal que comenzó oficialmente en septiembre y se extenderá hasta mayo del próximo año. Se prevé que las bajas temperaturas afecten principalmente zonas altas del país, donde podrían registrarse mínimas de hasta -5 °C.
Estas condiciones no solo provocan que la gente saque los abrigos, sino que también aumenten el consumo de alimentos calóricos y reconfortantes, como panes, tamales y bebidas calientes. Los nutriólogos explican que el cuerpo demanda más energía para mantener la temperatura, y por eso los antojos se disparan en esta época.