Lis Vega explotó contra los granjeros que no limpian: “Está del terror... peor que los cochinitos”

El desorden en la casa ya no fue tolerable para Lis Vega. Durante una plática con Kim Shantal la noche del domingo, después de reorganizar las tareas tras la salida de Lola y Jawy, Lis no se guardó nada. Aunque aseguró que le gusta colaborar y limpiar, su molestia fue evidente al hablar de la suciedad que se acumula sin que nadie más haga algo al respecto.

¿Por qué estalló Lis Vega en La Granja VIP?

Lis expresó que no entiende cómo algunos granjeros son tan dedicados en sus tareas dentro de la granja, pero completamente indiferentes al estado de la casa en la que todos viven. Comentó que hasta los baños están llenos de moscas y sucios, y que le da vergüenza ver el resultado después de tantas limpiezas fallidas. Sin filtros comentó que la situación “está de terror… peor que los cochinos.”

A pesar de que Kim intentó tranquilizarla, Lis fue clara al asegurar que no lo hace por obligación, lo hace porque le gusta vivir en un espacio limpio y con armonía. Explicó que para ella, levantarse temprano y fregar es una actividad que le da paz, pero que eso no significa que sea justo que unos trabajen mientras otros ignoran sus responsabilidades.

¿Cómo afectará esta tensión la convivencia en La Granja VIP?

Con menos participantes en la casa tras las recientes salidas, la carga de trabajo es más evidente. Lis recordó que tanto Lola Cortés como Jawy eran de los que más colaboraban, y advirtió que si no se organizan, lo que viene será un caos.

Aunque Kim insistió en que ya había acuerdos para repartir tareas , Lis señaló que lo dicho no se ha cumplido y que si quedan “dos o tres huevones” a cargo de la casa, todos van a terminar pagando las consecuencias. El tono de su voz, sus gestos y sus palabras dejaron claro que, para ella, ya no hay espacio para la flojera.

