Filtran video de Carolina Cazadora y ella lo presume con sus seguidores

Una situación bastante particular se está concretando en redes sociales con una influencer española. El nombre de la creadora de contenido es Carolina Cazadora, quien se hizo tendencia por la supuesta filtración de un video suyo. Sin embargo, ella no ha peleado nada en absoluto para que el responsable pague las consecuencias… sino que lo presumen con sus seguidores en plena vía pública. Esto es lo que se sabe.

LA OPINIÓN PÚBLICA EN LA ERA DE LAS REDES SOCIALES

¿Qué está pasando con la influencer, Carolina Cazadora?

La mujer española se ha visto envuelta en una polémica grande que lejos de causarle complicaciones, parece que le ha agradado bastante. Se indica que en redes sociales se ha filtrado un video suyo. Por ello, una nueva dinámica junto con sus seguidores indica que ellos le piden en plena vía pública ver un pedazo de dicho contenido.

Parte de sus videos tratan de entrevistas con la gente en las calles. Incluso, ella les dice que si le siguen en redes sociales, les compra lo que ellos quieran. Pero la nueva dinámica que se ha concretado con los fanáticos de Carolina, es que prefieren ver un pedazo de dicha pieza videográfica, esto en lugar de ganarse la compra de algún objeto.

¿Por qué esta influencer no ha tenido problema con lo sucedido?

Con 4.5 millones de seguidores en Instagram, algo que tiene bastante peso en su contenido son los tópicos de sensualidad. Justamente el video se presume con el título de Carolina Spider, pues saldría vestida con un traje entallado del famoso personaje de los cómics.

En estos momentos la dinámica le ha hecho bastante popular en ese sentido y por ello concretó esta nueva dinámica de mostrar su video a quien se lo pide. Sin embargo existe bastante polémica alrededor, donde algunos argumentan que ella misma lo subió para ganar popularidad en internet. Sin embargo, esos son rumores que envuelven un caso que se hizo tendencia en días recientes.