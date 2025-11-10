¿Qué son los peones en La Granja VIP? El ABC que debes tener para entender cada rol de los participantes

Seguramente si has visto clips de La Granja VIP has escuchado el término "peones", así como muchos otros. Y si bien en estas cuatro semanas del reality show ya hay una dinámica bien definida, todavía estás a tiempo de conocer todos los pormenores de cada uno de los roles de los granjeros. Aquí te los explicamos.

Lo más importante y por lo que viniste es porque en los últimos días tu participante favorito se convirtió en peón y quizá estás preocupado. En ese sentido, hemos de explicarte que semana a semana se les asigna a 4 personas este título meramente por votación de sus contrincantes.

La desventaja que tiene el ser peón es que ellos duermen en El Granero y no tienen comodidades básicas de higiene; por ejemplo, se deben bañar al aire libre y tienen la obligación de levantarse más temprano que el resto de personas. A primera hora deben recolectar huevos de gallina, ordeñar vacas y preparar el desayuno para todos sus compañeros.

¿Qué hace El Capataz en La Granja VIP?

Esta es una de las piezas más importantes de La Granja, dado que es la persona encargada de asignar cada uno de los puestos de trabajo al resto de los participantes. Es decir, les ordena qué hacer como granjeros, los supervisa y además tiene que administrarlos para que haya una convivencia ordenada.

Una vez que El Capataz gana dicho escalafón a través de una competencia, debe organizar el día a día de todos y de ello depende que todos tengan el presupuesto adecuado para la semana.

Otros puestos en La Granja VIP

Para que tengas el ABC completo, te explicamos cuáles son los otros roles que seguro escucharás en la competencia:

