YosStop genera polémica al asegurar que no debió estar encarcelada: “Pagué los platos rotos”

Reza el viejo dicho que la “vida da mil vueltas”. A veces algunos creen que son invencibles y no disfrutan de cada momento cálido que se pone delante. Y es que la historia de YosStop precisamente nos recuerda que no se debe dar nada por sentado, pues todo puede cambiar en cuestión de segundos.

La influencer de 34 años era una de las figuras con bastante audiencia en YouTube. Entre sus dos canales de la plataforma del botón rojo sumaba cerca de 14 millones de seguidores. Era bastante polémica, pero eso es algo que prácticamente tienen de manera innata los creadores de contenido. Sin embargo, su historia terminó en la cárcel.

YosStop no vio justo el procedimiento legal del que fue presa

Era el 2021 cuando la influencer fue detenida entre otros cargos, por pornografía infantil. Se le acusó de retener un video de violación masiva, el cual reprodujo y del cual no notificó a las autoridades. Por esa razón, fue detenida y encarcelada. Estuvo cerca de seis meses recluida y tras llegar a un acuerdo, logró salir a finales de ese mismo año.

Obviamente su vida no fue la misma y su carrera como una de las creadoras de contenido más importantes del país se terminó. No había manera de quitarse esa mancha de encima, pues además se confirmó que habló de la chica del video ya mencionado de una manera prácticamente deshumanizadora. Y precisamente el acuerdo que le permitió libertad incluía una cláusula en el que no podía hablar mal de las personas en sus canales.

Y fue hasta esta charla que tuvo con Niño de Rivera que YosStop habló e indicó que su proceso fue injusto. Le echaron encima todo el peso de un delito que ella no cometió. Indicó que ni los mismos violadores recibieron un castigo tan severo como ella, que negó categóricamente el ser partícipe de cualquier manera de pronografía infantil. Ahora sigue en la reconstrucción de su vida, pero con mucho por dejar atrás después de terminar encarcelada.

