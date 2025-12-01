Conoce los mejores días para cortarse el cabello en diciembre del 2025

Con la llegada de un nuevo mes las curiosidades en torno a asuntos astronómicos y astrológicos no se detienen. Uno de ellos es precisamente lo relacionado con el Calendario Lunar, el cual establece una serie de días predilectos para cortarse el cabello durante diciembre del 2025.

Diciembre es uno de los meses más simbólicos del año no solo por las celebraciones que existen en este mes, sino por ser el que cierra con un año más dentro del apartado simbólico. En ese sentido, muchas personas aprovechan lo anterior para cortarse el cabello en días específicos. ¿Cuáles son los mejores para ello?

¿Qué días se recomienda cortarse el cabello en diciembre?

De acuerdo con información de la astróloga Mía Astral, diciembre del 2025 contará con varias fechas importantes para cortarse el cabello. Si la intención es cortarlo para refrescar la forma en cómo lo peinas, entonces los mejores días para asistir a la estética o al salón de belleza son el 2, 3, 23 y 26 de diciembre.

Si, por el contrario, deseas un corte de cabello con estilo en capas, el día predilecto para ello es el 27 de diciembre; es decir, una vez concluida la etapa de Navidad y con miras al Año Nuevo. De igual modo, el 20 de diciembre es un día que no se recomienda para el corte de cabello, pues la luna entrará en su fase de Luna Nueva.

Mía Astral tampoco recomienda someter tu cabello a procedimientos agresivos durante este día. Por último, la fuente insiste en que el 11 de diciembre no será un día apto para cortarse el cabello y, en recomendación, pide asegurarse de consentirlo a través de tratamientos nutritivos para que recupere fuerza.

¿Cuándo será la última luna llena del año, según el calendario?

El Calendario Lunar también establece que la última luna llena del año podría llegar el próximo jueves 4 de diciembre del 2025. Por tal motivo, si eres amante de los fenómenos astrológicos es preciso que apartes esta fecha, pues será la última que podrás ver en este año tan intenso.