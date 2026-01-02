Los mejores tips para desintoxicar el cuerpo tras las celebraciones de Navidad y Año Nuevo

Finalmente pasaron las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, aunque algunas personas aunque mantienen algunos encuentros con familiares y amigos que no pudieron ver en el último tramo del 2025. Por ende, siguen las reuniones con abundante comida y bebidas, y con posibles malestares estomacales.

Es ante estas situaciones que los especialistas en salud aconsejan implementar procedimientos para desintoxicar el organismo y alejar la sensación de pesadez, la dificultad para dormir y hasta prevenir condiciones de salud para nada agradables.

¿Por qué se debe desintoxicar el cuerpo?

Desde el Instituto Mayo Clinic, de Estados Unidos, hacen referencia a la necesidad de un reset (reinicio) de hábitos tras las fiestas decembrinas. El objetivo, afirman sus expertos, es ayudar a que el hígado y los riñones, que son órganos que se encargan de la limpieza natural, funcionen de manera óptima tras los excesos que generalmente ocurren en diciembre.

Mayo Clinic indica que es necesario desintoxicar el cuerpo tras las celebraciones de Navidad y Año Nuevo porque el exceso de azúcar y alcohol inflama nuestro sistema digestivo. Además, debido al alto contenido de sodio en las cenas festivas se produce una retención de líquidos y, como otro punto a tener en cuenta, se produce una desregulación metabólica por los horarios de comida irregulares y las porciones grandes de estas fiestas.

Tips para desintoxicar el cuerpo

Los expertos de Mayo Clinic no se enfocan en dietas milagrosas o tratamientos para desintoxicar el cuerpo sino que, como se mencionó, proponen un reinicio de hábitos. La idea es volver a los hábitos saludables de forma gradual con los siguientes tips:

