México vivirá lluvias muy fuertes y -5 grados en estos estados hoy martes 21 de octubre

La República tendrá un nuevo periodo de lluvias y bajas temperaturas que se agudizará durante este inicio de semana. Más precisamente, hoy martes 21 de octubre México tendrá varios estados en donde las intensas lluvias y un frío de -5 grados se adueñará de la mayor parte del tiempo.

Como sabes, el cierre del año se caracteriza por contar con lluvias intensas y una baja en las temperaturas que ha comenzado a sentirse con fuerza en los últimos días. Por ende, aquí conocerás cómo estará el clima en México hoy martes 21 de octubre del 2025. ¡Toma tus preocupaciones!

¿Qué estados tendrán lluvias y frío de -5 grados hoy martes 21 de octubre?

Según lo establecido por el Servicio Meteorológico Nacional, estados como Veracruz, Oaxaca y Chiapas sufrirán de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes; además, otros como Puebla, Guerrero, Yucatán, Campeche, Tabasco y Quintana Roo tendrán chubascos con lluvias puntuales fuertes.

⛈️ Desde el #SMNmx te informamos el #Pronóstico de #Lluvias, así como el acumulado total para los siguientes días en el territorio nacional.



Para este martes 21 de octubre también se esperan intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, el Estado de México y Michoacán, así como lluvias aisladas en la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas, Chihuahua, Durango y San Luis Potosí.

Finalmente, la CONAGUA explica que las bajas temperaturas se harán presentes en varios estados del país. Más específicamente, el Estado de México, Baja California, Durango y Chihuahua tendrán mínimas de -5 a 0 grados, mientras que Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz y Puebla deberán soportar mínimas de 0 a 5 grados.

¿A qué se debe este periodo de lluvias y bajas temperaturas en México?

La CONAGUA establece que un canal de baja presión se mantendrá sobre el sureste del país, lo cual mantendrá la posibilidad de lluvias y chubascos en estas regiones. Además, se vislumbra la llegada de un posible frente frío más, el cual llegará desde la frontera norte de México y generará bajas temperaturas y fuertes rachas de viento.

