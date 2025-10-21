Lis Vega cumple años y La Granja VIP le entrega un importante regalo

La energía de este lunes cambió por completo en La Granja VIP gracias a un momento cargado de emoción y cariño: Lis Vega celebró su cumpleaños dentro del reality y recibió una sorpresa que la hizo sonreír y llorar como pocas veces se ha visto.

¿Qué regalo recibió Lis Vega en su cumpleaños?

Desde la medianoche, los granjeros ya le habían mostrado su afecto a Lis Vega con una celebración íntima, pero fue durante la Gala de este lunes cuando la producción le entregó un obsequio mucho más significativo. Lis fue llevada a la sala de transmisión bajo la guía de Adal Ramones, donde después de recibir un ramo de rosas rojas y un misterioso sobre, la esperaba un momento que jamás imaginó vivir en medio del encierro.

En la pantalla apareció su pareja, Rayito, con una gran sonrisa y palabras llenas de amor y apoyo. El gesto la emocionó tan profundamente que apenas pudo contener las lágrimas. Rayito aprovechó para recordarle cuánto la admira y cuánto confía en su fuerza para seguir adelante en esta aventura. Además de insistirle en que siga mostrándose como ella es, porque es una hermosa mujer por dentro y por fuera.

¿Cómo reaccionó Lis Vega a la sorpresa?

A pesar de que fue un día complicado emocionalmente para varios participantes, Lis se mantuvo serena, conectada con su lado espiritual y agradecida por todo lo que vive en La Granja VIP. Al ver a su pareja, expresó lo difícil que ha sido el encierro y lo mucho que lo extraña, pero también reafirmó su compromiso con el reto que ha decidido enfrentar.

Además del ramo, Lis recibió una carta escrita de puño y letra por Rayito, cuyo contenido prefirió guardar para ella, aunque más tarde compartió algunas de sus palabras que la llenaron de fuerza y ternura.

Con el corazón lleno y una nueva dosis de motivación, Lis regresó al lado de los granjeros con lágrimas de felicidad, donde compartió lo afortunada que se siente de tener un vínculo tan especial fuera del reality. Así, la actriz cerró su cumpleaños en La Granja VIP con un momento que, sin duda, llevará siempre en el corazón.