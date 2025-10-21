¡Lola Cortés sintió que moría! La actriz reveló a Eleazar Gómez por qué sufrió una crisis

Los días en La Granja VIP no siempre son fáciles, y Lola Cortés lo vivió en carne propia. Durante una charla íntima con Eleazar Gómez, la actriz reveló los detalles de la intensa crisis que vivió tras su primera noche como peona, un episodio que la dejó al borde del colapso físico y emocional.

¿Por qué Lola Cortés sufrió una crisis en La Granja VIP?

Durante la conversación, Lola confesó que pasó una noche terrible luego de dormir sobre las pacas de paja, sin imaginar que era alérgica. Al principio creyó que era ansiedad, pero al ver que no podía respirar, que no paraba de toser y que su cabeza zumbaba, comenzó a preocuparse. Intentó calmarse y salió al baño, donde empezó a sentirse mejor, pero al regresar al mismo lugar, los síntomas regresaron de inmediato.

Esa fue la señal que necesitaba para darse cuenta de que lo que estaba experimentando no era solamente un mal momento, en realidad se trataba de una reacción alérgica, algo que ella nunca había experimentado, por lo que la asustó aún más. Para ella, fue como tocar fondo, pues sintió miedo, desesperación y la sensación de estar completamente fuera de control.

¿Qué le dijo Lola Cortés a Eleazar sobre su experiencia?

Durante su plática, Lola fue muy honesta con Eleazar. Le contó que jamás había tenido una alergia, y que por eso no reconoció los síntomas de inmediato. Se sintió frustrada por no haber reaccionado a tiempo ni haber pedido ayuda. Aceptó que lo más difícil fue no saber lo que le estaba ocurriendo, y que esa incertidumbre potenció su angustia. Afortunadamente, para ella, la compañía de Jawy junto a su experiencia en realities, le permitió encontrar una luz en medio de esa angustia, al saber que podía pedir ayuda y que la producción le dará medicamentos para su alergia. Sin embargo, el quiebre emocional ya se había detonado.

Pese a la dureza del momento, Lola dejó claro que su intención es seguir adelante y no rendirse. Aunque la situación fue física, el impacto emocional fue aún más fuerte. Eleazar la escuchó con empatía, validó sus sentimientos y reconoció lo fuerte que ha sido.

La experiencia de Lola mostró que La Granja VIP pone a prueba más que la resistencia física, pues también exige fortaleza mental, capacidad de adaptación y, en momentos como este, la humildad de aceptar ayuda. Aunque sintió que se quebraba, demostró una vez más que tiene el temple para levantarse.