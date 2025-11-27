Misterio resuelto: los huevos van adentro o afuera del refrigerador, ¿qué los conserva más?

Conservar los alimentos, como los huevos, en el lugar adecuado es clave para mantener su frescura y evitar contaminaciones. A veces surgen dudas sobre cómo guardarlos. En relación con este alimento, por ejemplo, generan debate: ¿es mejor dejarlos en la cocina a temperatura ambiente o en el refrigerador? Los especialistas ya tienen la respuesta, y puede que no sea lo que esperabas.

Fuente: Canva Dejar los huevos fuera del refri favorece bacterias como la salmonella y aumenta el riesgo al consumirlos.

Según Mejor con Salud, el cuidado principal consiste en evitar lavar los huevos y no regresarlos a su caja si no se van a comer enseguida. Respecto a dónde guardarlos, lo más recomendable es la refrigeración, aunque en su envase soportan diferentes niveles de temperatura y humedad sin problemas.

¿Por qué no es correcto dejar los huevos fuera del refrigerador?

Si alguna vez te surgió la duda de si está bien dejar los huevos afuera, en la cocina, la respuesta tiene que ver con la seguridad. A temperatura ambiente, las bacterias como la Salmonella pueden multiplicarse más rápido, aumentando el riesgo de intoxicaciones y haciendo que no sea tan seguro comerlos.

Fuente: Canva La forma correcta de conservar los huevos en buen estado: en su envase y en el refrigerador.

Aunque muchos piensan que se conservan mejor fuera del refrigerador, la realidad es que el frío es su mejor amigo: ayuda a mantenerlos frescos por más tiempo y evita que los microorganismos se desarrollen. Así, no solo se conservan, sino que también conservan su sabor.

Dentro de su envase original, los huevos se adaptan bastante bien a distintas condiciones, pero lo ideal sigue siendo la nevera. Guardarlos correctamente garantiza que estén limpios, seguros y listos para cualquier receta, sin sorpresas desagradables al cocinarlos o comerlos crudos.

¿Por qué los huevos no se refrigeran en tiendas?

Según Healthline, en las tiendas, los huevos generalmente no se refrigeran porque todavía conservan su “capa protectora natural”, llamada cutícula, que los protege de bacterias y de la pérdida de humedad. Mientras esta capa esté intacta, los huevos pueden mantenerse a temperatura ambiente sin problemas por varias semanas.

Fuente: Canva En las tiendas no se refrigeran porque mantienen su cutícula natural, que los protege fuera del frío.

Además, la logística de las tiendas busca mantenerlos en condiciones estables de temperatura y humedad para que lleguen al consumidor en buen estado. Una vez que los huevos llegan a tu casa y, sobre todo, si se lavan o se rompen, esa protección desaparece, y ahí sí conviene guardarlos en la nevera.

En pocas palabras, tal como menciona InfoAlimentos, fuera de la tienda los huevos necesitan frío para conservarse mejor, pero dentro del comercio, su recubrimiento natural los mantiene seguros hasta que los compres.