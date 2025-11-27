Exatlón México: Aristeo Cázares sube un video con increíbles acrobacias ¿regresará a la novena temporada?

La novena temporada de Exatlón México sigue el curso de la semana 9, sin embargo, a pesar de que la presente campaña está siendo catalogada como una de las memorables gracias al elenco que tiene actualmente, la realidad es que esta edición contó con una de las mejores generaciones y sobre todo con el regreso de una leyenda Roja, hablamos de Aristeo Cázares, quien desafortunadamente había ingresado como un refuerzo de lujo, pero tuvo que abandonar las playas de República Dominicana por una terrible lesión.

¿Aristeo Cázares regresará a la novena temporada de Exatlón México?

Los rumores sobre si Aristeo Cázares podría volver a la novena temporada de Exatlón México comenzó luego de que Aguileón subiera un video en su historia el pasado miércoles 26 de noviembre, donde se le puede ver saltando desde una barra muy alta con un mortal hacia delante y cayendo de manera perfecta en una colchoneta junto a uno de sus amigos.

Sin embargo, este rumor sólo quedó entre sus miles de seguidores del campeón de Exatlón México, puesto que, él mayor de los Sky Brothers no ha confirmado nada; pero eso sí, se puede ver que ya está recuperado de su rodilla, la cual se lastimó en los circuitos que narra Antonio Rosique.

¿Qué le pasó a Aristeo Cázares en la novena temporada de Exatlón México?

El pasado 20 de octubre de 2025, fue el día en el que Aguileón tuvo que abandonar la presente edición; esta decisión llegó luego de que el practicante de parkour se lastimara una de sus rodillas, misma que se dio en el famoso Duelo de Eliminación, al momento de su accidente, el cuerpo médico lo atendió y los llevó de emergencia para que fuera atendido.

De acuerdo con los informes que se dieron en su momento, Aristeo habría sufrido una lesión de ligamento cruzado y menisco. Fue por ello que, la Máxima Autoridad le dijo que tenía que someterse a un tratamiento médico especializado ya que su lesión necesitaba de total reposo y un tiempo de recuperación muy extenso; con ello terminó su aventura en las playas del país caribeño.

¿En qué temporada de Exatlón México quedó campeón Aristeo Cázares?

La temporada en la que Aristeo Cázares quedó como campeón del programa de TV Azteca, es la segunda. En esta edición lo hizo junto a Aideé Hernández, quien se llevó el trofeo en la rama femenil.

El último monarca y reina del reality show más visto de todo el país, fue Mario Mono Osuna, quien le quitó el cetro a Koke Guerrero en la octava campaña y que además pudo remontar un marcador; en el lado femenil, Evelyn Guijarro fue quien se ganó la corona y con ellos se une a la lista de los selectos atletas que tienen la dicha de levantar un galardón de este tipo.

