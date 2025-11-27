Elektra pone rebajota a este refrigerador Samsung de 11 pies con dispensador de agua

Hay refrigerador Samsung que está en oferta en Elektra . La tienda extendió las promociones y uno de ellos es en el apartado de Línea Blanca. Así que, si estás buscando reemplazar tu refri viejo, esta es tu oportunidad para hacerlo.

¿Cuál es el refrigerador Samsung que está en oferta en Elektra?

El refrigerador Samsung es del modelo RT31DG5224S9EM, tipo Top Mount de 11 pies de altura. Tiene un estilo moderno con el plateado.

(ESPECIAL) Así luce por dentro el refrigerador Samsung en oferta.

Según las características de la marca, tienes que tomar en cuenta estos detalles de este bonito refrigerador:

Tiene un sistema de enfriamiento que mantiene siempre frescos los alimentos, así que no te debes preocupar porque todo se eche a perder pronto. Es un 30 más rápido que otros.

que mantiene siempre frescos los alimentos, así que no te debes preocupar porque todo se eche a perder pronto. Es un 30 más rápido que otros. Cuenta con grandes espacios dentro del refri, para un mejor acomodo de todos los alimentos.

dentro del refri, para un mejor acomodo de todos los alimentos. Tiene iluminación LED para que puedas ver al interior, incluso en la noche.

para que puedas ver al interior, incluso en la noche. Cuenta con despachador de agua para servirse directo y fresco.

para servirse directo y fresco. Viene con un año de garantía directo del proveedor.

directo del proveedor. Sus medidas son : 0.67 m x 1.63 m x 0.70 m.

: 0.67 m x 1.63 m x 0.70 m. También tiene control de humedad, ahorro de energía y altura ajustable.

¿Cuál es el precio del refrigerador Samsung en oferta?

El costo de este refrigerador Samsung es de solo $9,999 pesos. Elektra lo tenía en un precio de $14,999 pesos, pero le rebajó 5 mil por temporada limitada.

(ESPECIAL) Este es el precio del refrigerador Samsung en Elektra.

Además, es posible comprar este refri en hasta 12 meses sin intereses pagando con tarjetas participantes (puedes ver cuáles son en la tienda online).

O bien, si así lo prefieres, puedes pedir el Préstamo Elektra, para diferir en 128 semanas de pagos de $127 pesitos.

Así como este refrigerador, Elektra tiene promociones exclusivas esta semana. Te hemos mostrado varias pantallas grandes de LG o Hisense , así como motos deportivas en rebaja.

Estas son las ventajas y desventajas del dispensador de agua en el refrigerador

A la hora de elegir un refrigerador, muchas familias optan por tener un dispensador de agua. Pero, ¿qué tan eficiente es tenerlo? De acuerdo con el portal The Spruce, hay 3 ventajas claras:

Es cómodo tener hielos y agua de manera rápida en el refrigerador. Si tiene filtro, resulta beneficioso porque entonces sale más pura el agua potable. El diseño es más moderno y combina perfecto con la casa contemporánea.

Aunque también hay desventajas, como el hecho de que estos agregados en los electrodomésticos podrían aumentar el gasto de luz, un mantenimiento continuo y limpieza minuciosa que, si no se realiza de la manera correcta, podría cambiar su sabor.