“Que deje las canciones y entrene": Azules revientan a Mono Osuna por el bajo nivel del Equipo Rojo

La tensión entre los equipos dentro de la novena temporada de Exatlón México está más fuerte que nunca, pues aunque dentro del marcador los equipos se han sabido mantener “parejos”, fuera de la competencia se han comenzado a señalar los errores de cada uno. Leo del Equipo Azul habló abiertamente del declive que se ha visto dentro del Equipo Rojo, pues considera que ha sido falta de compromiso de sus leyendas, hambre de victoria de los novatos y, en general, de no poner sus prioridades en orden.

“El equipo rojo va en decadencia”: La crítica del León Azul

Durante una de las charlas de descanso, Leo, fue quien lanzó las declaraciones más carnívoras, pues en sus palabras aseguró que “el equipo rojo va en decadencia” y que los resultados recientes lo confirman. Del mismo modo, aseguró que perder constantemente La Villa 360 ha afectado la moral del grupo y que, entre todas las preocupaciones, destaca el rendimiento de Benyamin.

En palabras de Leo, Benyamin llegó como una gran promesa del nuevo ingreso, pero en las últimas semanas “no ha mostrado el nivel que todos esperaban”. No obstante, este no fue el comentario más duro, pues Leo aseguró que la verdadera culpa es de una de sus leyendas y pilar de la marca:

“El monito, en lugar de andar componiendo canciones para los Azules, debería dedicarse a entrenar a los Rojos.”

Con estas palabras, Leo, no solo deja en claro la supuesta falta de compromiso de Mono Osuna para su equipo, sino que también sugiere que el declive del Equipo Rojo se debe a un mal liderazgo.

¿Crisis real o estrategia psicológica?

Lo único cierto es que estas declaraciones han generado debate entre los seguidores del reality, pues mientras algunos consideran que Leo solo dijo lo que muchos ya sabían, otros aseguran que solo se trata de una mala racha por la que está atravesando El Equipo Rojo.

