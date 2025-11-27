A estos trabajadores el Infonavit les regresará dinero si cumplen con un requisito

El Infonavit es un instituto se ha destacado por dar soluciones financieras a los trabajadores de México, dándoles la posibilidad de poder adquirir una vivienda propia o mejorar la casa en la que ya habitan, otorgando todo tipo de programas disponibles para los usuarios.

Sin embargo, son pocos los usuarios que saben que se les puede regresar su dinero, pero para ello deben de cumplir con un requisito. Por eso, a continuación te detallaremos toda la información que se sabe para que puedas acceder al beneficio.

¿Cómo puedo sacar mi crédito de Infonavit?

Al entrar al portal del Infonavit, puedes encontrar el apartado de “Retiro de mi ahorro”, que básicamente consiste en poder retirar el ahorro que tiene en tu Subcuenta de Vivienda, la suma de recursos que recibiste de las aportaciones del empleador.

Siendo un apoyo que permite que los trabajadores puedan acceder a tu dinero, que puede ser por vejez, cesantía en edad avanzada, invalidez o incapacidad. Se clasifica de las siguientes 3 formas:

Fondo de Ahorro 1972-1992: De mayo de 1972 a febrero de 1992 recibiste aportaciones del 5%.

Subcuenta de vivienda 1992: De marzo de 1992 a junio de 1997 recibiste aportaciones del 5%.

Subcuenta de Vivienda 1997: De julio de 1997 a la fecha recibiste aportaciones del 5%.

Todo va a depender de las fechas en que hayas cotizado con el IMSS e Infonavit, por lo que podrías tener uno o hasta los 3 recursos, pero eso va a depender de cada uno de los usuarios. Además, el retiro del dinero se llevará a cabo dependiendo del régimen en el que te encuentres.

¿Qué se necesita para obtener el dinero?

Basándonos en el portal del instituto, es importante que los trabajadores sepan si están bajo la Ley 73 o 97, ya que de esta manera podrán conocer los documentos que solicitan en los programas. Sin embargo, sí menciona que hay un punto importante que debes tener en cuenta.

Podrás acceder al retiro siempre y cuando cuentes con la Resolución de Pensión emitida por el IMSS. Al ser un tema complejo, te recomendamos que acudas a sus oficinas y consultes sus portales oficiales; sus profesionales te ayudarán a solicitar la devolución del dinero.