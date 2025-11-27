Mati habla sobre la verdad detrás de la medalla más cerrada de Exatlón México: Rivalidades, energía y un mensaje que nadie vio venir

Exatlón México nos regaló uno de los mejores puntos de la semana, cuando Mati se ganó la medalla femenil de la noche, pues confesó que la medalla fue obtenida con una euforia total, después de mantener una ronda cerrada con Evelyn. La atleta del equipo rojo reconoció que, a pesar de que era un número difícil de vencer, logró sentirse tranquila en sus primeros tiros y mejoró de manera significativa en los segundos, lo que la llevó a ganar la presea.

Rivalidad azul vs. roja: tensión inevitable, convivencia complicada

Dentro de toda la emoción de la medalla, la atleta aseguró que no todo está en calma dentro de la novena temporada, pues reconoció que la rivalidad entre los rojos y azules es una barrera que incentiva al juego: “La competitividad debe seguir”. Señaló.

Conexiones personales: Paola, Natali y Karol en la conversación.

Tras ganar la medalla, Mati habló frente a cámara sobre sus relaciones personales. Al preguntarle por Paola, la atleta la señaló como una atleta de élite y aseguró que espera verla dentro de las nuevas temporadas de Exatlón México, pues la considera una gran amiga y competidora.

En el caso de Natali, la ganadora de la medalla advirtió que la conoce desde hace muchos años y, a pesar de que es mayor que ella, siempre han llevado una buena relación basada en el compañerismo y el respeto.

Con respecto a Karol, Mati fue muy clara y la señaló como una gran amiga, como su hermanita pequeña, como ella misma a los 20, rebelde, desmadrosa y muy buena amiga. Señalando que, si se le da la oportunidad, su futuro deportivo es muy prometedor.

Estrategia, liderazgo y el famoso beso a la pulsera roja

Para finalizar, Mati advirtió que no tiene problemas con nadie y que en general lleva muy buena relación con todos los atletas de la competencia, a pesar de que reconoce que al final todos están ahí por llevarse la victoria final.

