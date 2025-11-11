Este martes 11 de noviembre se celebra el Día del Soltero, una fecha que surgió en China y que poco a poco se fueron adaptando a diferentes latitudes, como en México, que se conmemora meses después. No obstante, el surgimiento de ello se debe a una publicidad, a fin de que las personas sin pareja consuman, tal como ocurre el 14 de febrero, que no le cae tan bien a María León por una gran razón.

De acuerdo con El Mundo, esta fecha surgió en 1993 a fin de evitar la presión social por la falta de pareja en el país asiático, ya que en a sociedad el matrimonio es un paso importante. Por ello, se eligió el día 11 del mes 11 para celebrarlo, ya que el número 1 en la cultura china es un símbolo de soltería.

IA El 11 de noviembre fue la fecha que se eligió para conmemorar este día, ya que el 1 en la cultura China es símbolo de soltería

La estrategia del Día del Soltero y cuándo se celebra en México

La estrategia que tiene el Día del Soltero en China es que las personas se autorregalen artículos, a fin de incentivar el mercado y competir con grandes campañas como lo son Black Friday y Amazon Prime Day en Estados Unidos, y el Buen Fin en México.

El 11 de noviembre es una gran fecha para las grandes marcas y comerciantes, ya que esta festividad genera más de 150 millones de dólares (2.7 mil millones de pesos) de ventas cada año.

En México el Día del Soltero se celebra el 13 de febrero, aunque la fecha mundial es el 11 de noviembre. Ello surgió a fin de hacer burla al Día de San Valentín. Cabe precisar que en el país se registró que había 29.6% de personas solteras de 15 años y más. Esta cifra representa a 30.7 millones sin pareja, según el censo del Inegi de 2023.