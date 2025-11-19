“Había más daño del que creían”: Alex Sotelo comparte sus primeras palabras tras su operación

Para los fans de Exatlón México, una de las mayores preocupaciones es la salud de Alex Sotelo, una de las grandes figuras del programa, pues los fans han estado a la expectativa de su recuperación tras haber sido intervenido quirúrgicamente. No obstante, en las últimas horas fue el mismo Alex, el que decidió hablar para tranquilizar a todos, aunque reconoció que la operación tardó un poco más de lo esperado. Aseguró que se encuentra bien y solo será cuestión de tiempo para que regrese a la competencia.

¿Qué le pasó a Alex dentro de la competencia?

Durante uno de los circuitos, Alex sufrió una rotura de ligamentos en el hombro como consecuencia de un accidente dentro de uno de los circuitos, el cual, a pesar del intenso dolor, decidió terminar el recorrido.

La operación se extendió por un hallazgo inesperado

Sotelo, reveló que la cirugía se había programado para durar algunas horas. No obstante, esta tuvo que ser prolongada cuando los médicos declararon que detectaron un daño mayor al que mostraban los estudios previos. “Los doctores, al revisar con las cámaras, vieron que había un daño mayor al que se creía”, explicó con sinceridad. A pesar del incidente, Alex afirmó que todo salió perfecto y que se encuentra agradecido de que Dios y los especialistas lo hayan guiado durante el proceso.

“Gracias por su buena vibra”: Alex reconoce el apoyo del público

En sus palabras, Sotelo, se tomó el tiempo de agradecer a todas las personas que han estado al pendiente de su situación y, aunque reconoció que la anestesia aún le afectaba, ya se sentía en condiciones de expresar su gratitud. “Gracias a todos por sus oraciones y su buena vibra”. Declaro.

Los fans reaccionaron con alivio y cariño

Pocas horas después de que se diera a conocer la situación de salud del atleta, las muestras de cariño y apoyo no se hicieron esperar, pues si algo caracteriza la comunidad de Exatlón México, es su lealtad y compañerismo. Por ahora, todo apunta a que faltará algo de tiempo para poder conocer más sobre el proceso de recuperación del atleta y su regreso a las competencias.

