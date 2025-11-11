El mejor lugar para comprar árboles naturales de Navidad en CDMX, según la IA

En la CDMX hay varios lugares donde se pueden comprar árboles naturales de Navidad, pero el que destaca es Poza del Indio, ubicado en la zona de San Miguel Ajusco en Tlalpan. El rancho tiene buenas reseñas de clientes, además de que cuenta con espacios para que la familia disfrute de un gran día, como lo es este pueblo para apreciar a la mariposa Monarca.

La IA eligió este lugar debido a que se encuentra en una zona boscosa, donde hay árboles más frescos y de gran variedad para adornar la casa durante la época decembrina, en la cual también puedes remodelar la terraza con estas 4 ideas. Lo destacable del Rancho Poza del Indio es que al talar un ejemplar se debe de plantar uno nuevo, a fin de conservar el espacio natural.

@rancho.la.poza.del.indio En Rancho Poza del Indio se encuentran los mejores árboles naturales de Navidad de la CDMX

En el lugar no solo puedes comprar árboles de Navidad, pues también ofrece diversas actividades para toda la familia, pues cuenta con área de juegos infantiles, restaurante, granja, zona de campamento y paseos a caballo, de acuerdo con el portal Tripadvisor.

¿Cuál es la diferencia de precio entre un árbol natural y uno artificial de Navidad?

En el Rancho Poza del Indio el precio de un árbol natural va desde los 800 pesos en adelante, según el tamaño, y el tipo de especie, aunque este valor fue tasado en 2020, por lo que pudo haber incrementado en los últimos años. En tanto, uno artificial también puede variar, pues en el mercado se pueden encontrar desde 500 hasta los casi 40 mil pesos.

Un punto importante para comprar un árbol natural de Navidad es que el lugar o vendedor cuenta con la certificación de Semarnat, instancia que se encarga de evitar la tala ilegal. Después de hacer uso del ejemplar lo puedes llevar a empresas u organismos que se encargan de tratarlos adecuadamente, a fin de que no expulse gas metano y evitar la contaminación.

El plus de un árbol artificial de Navidad es que lo puedes reutilizar, pues de acuerdo con el portal BBVA, se estima que dure por lo menos 12 años. Es importante que no se tire a la basura y se lleve a los centros de reciclado, ya que este tipo de objeto tardaría hasta 100 años en degradarse.