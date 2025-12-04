Piden hasta $50,000 pesos por esta moneda de 10 pesos por un error: ¿la tienes?

Si no tienes la costumbre de mirar con atención alguna moneda que llegan a tus manos, podrías estar dejando la oportunidad de ganar muchísimo dinero sin hacer ningún esfuerzo. Esto ya que siempre existe la posibilidad de tener un modelo único, ya sea porque es de edición limitada o porque presenta errores que las hacen sumamente codiciadas.

Es el caso de esta divisa de 10 pesos, que aunque podría parecer exactamente igual al resto de piezas en su tipo, tiene un detalle oculto por el que se puede vender en cantidades exorbitantes que los coleccionistas están dispuestos a pagar. Actualmente, se oferta en Mercado Libre por 50 mil pesos mexicanos, es decir, un estimado de 2 mil 742 dólares americanos, según el tipo de cambio actual.

¿Cómo es la moneda de 10 pesos que hoy vale miles?

Este numisma tan atractivo para los expertos y que muy pocos tienen en sus manos, es una corrida de 10 pesos acuñadas en 2001, que son fáciles de identificar por su color dorado y bronce. En la carátula principal tiene un relieve del Calendario Azteca y en la parte trasera la impresión del Escudo Nacional.

Mercado Libre Por un error en su fabricación, esta moneda de 10 pesos ahora vale 50 mil

El error en su textura que hace tan costosa a esta moneda es un "cospel", término reconocido entre las colecciones más exclusivas de modelos en todo el mundo. Esta es una de las características que la hace tan especial ante el resto, incluso aunque se trate de un diseño que sigue en circulación y todavía puede utilizarse para las transacciones regulares.

¿Qué es un error de cospel en una moneda?

Entre las fallas que pueden experimentar las divisas al momento de ser fabricadas, existen los llamados "errores de cospel", que afectan directamente a su forma. De acuerdo con el sitio especializado en numismática Error Ref, este tipo de alteraciones son aquellas que deforman la apariencia circular.

Mercado Libre La monedas con errores de cospel tienen deformaciones en su contorno

Dichas situaciones se presentan generalmente cuando pasan por las prensas troqueladoras que las moldean o por las sierras que recortan los extremos de metal excedentes. No son muy comunes, pues en realidad todos estos procesos están estrictamente cuidados, pero hay ocasiones en que las corridas terminan teniendo excepciones.