Elektra extiende El Mejor Fin y le rebajó 2,000 pesos a este carrito para que le regales a tus hijos

Elektra volvió a consentir a las familias al extender El Mejor Fin y lanzar una oferta que está llamando la atención de todos los padres: un carrito para niños con una rebaja de 2,000 pesos. La promoción llega en el momento ideal para adelantar regalos sin afectar el presupuesto, convirtiéndose en una de las oportunidades más tentadoras de la temporada.

La cadena publicó un Montable Eléctrico speed para niños, con control remoto y luz LED, a tan solo $3,819, cuando antes cotizaba a $5,874. Este descuento se convierte en una de las estrategias más atractivas de la tienda, impulsando ventas, atrayendo nuevos clientes y dar salida a inventarios.

Así es el Montable Eléctrico de Elektra

Diseño futurista y moderno: este carro eléctrico para niños destaca por su estilo único y moderno. Su diseño innovador hará que tu pequeño se sienta como un verdadero piloto al volante.

Potentes motores y velocidad ajustable: con dos motores y batería recargable de 12V. Ofrece tres velocidades para que tu pequeño conduzca seguro a su propio ritmo.

Luz y sonido: con luces LED y sonido realista de encendido, cada paseo es una aventura. El volante con sonido y control de volumen permiten personalizar la diversión a gusto de tu hijo.

Control remoto y cinturón de seguridad.

Elektra

Otras características clave que debes saber del montable eléctrico

Entrada USB

Canciones en modo música y conexión Bluetooth

Pedal de aceleración y botón de encendido

Tres velocidades

Incluye control remoto con alcance de hasta 40 m

Capacidad de carga 30 kg

Edad recomendada de 3 a 6 años (aunque dependerá de la altura y proporciones del niño)

Tiempo de carga de la batería entre 10 y 12 horas

Duración de la batería entre 60 y 80 minutos de uso.

Precauciones a la hora de comprar un montable eléctrico para niños

Usar un montable eléctrico puede ser una experiencia muy divertida para los niños, pero es fundamental tomar ciertas precauciones para garantizar su seguridad en todo momento. Lo primero es supervisar siempre al menor mientras utiliza el vehículo, sin importar la velocidad o el modelo, ya que un descuido puede provocar caídas o choques.

Antes de cada uso, revisa que la batería esté bien colocada, que no haya cables sueltos y que las llantas y los frenos funcionen correctamente. Si el modelo tiene control remoto para padres, debes activarlo para tener mayor control sobre la velocidad y dirección, especialmente con pequeños.