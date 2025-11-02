Esta es la playa secreta de Guerrero que debes visitar, según la IA

Cuando pensamos en el estado de Guerrero, en automático pensamos en las costas de Acapulco. Aunque tienen buenas opciones para nada, no es la única. Cuenta con varias playas que merecen ser visitadas por el público, convirtiéndose en lugares por descubrir.

Programa 14 | 13 de agosto | ¡MasterChef Celebrity en Acapulco! [VIDEO] Los famosos hicieron dos grupos para cocinaron en Acapulco y presentar sus platillos ante los estrictos jueces en los retos de MasterChef Celebrity.

Si eres un amante a la aventura, entonces prepárate, porque te detallaremos la playa secreta del estado, un lugar del que pocos hablan y merece la pena ser visitado. Para encontrar la mejor opción, consultamos con la IA para que nos proporcione su opinión al respecto.

¿Cuál es la playa secreta de Guerrero?

En Guerrero existen muchas opciones, pero es usual que al acudir al destino, vayamos en busca de un lugar tranquilo, en el que podamos alejarnos de las calles y los coches ruidosos. Es así que consultamos con la IA de Gemini, quien nos recomienda Piedra de Tlacoyunque, una playa secreta de la que pocos hablan.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, explica que se trata de un santuario al que se realiza la anidación de tortugas marinas, por lo que es un lugar privilegiado por su relevancia natural. Por otra parte, se destaca por estar entre Acapulco y Zihuatanejo.

Ya sea que aproveches la oportunidad de acostarte y relajarte en su arena, o te lances a la aventura a disfrutar de su agua con experiencias acuáticas. También, se destaca por tener pequeños restaurantes a los que puedes acudir. Solamente no olvides que, al ser un santuario, lo cuides y no dejes basura.

¿Me puedo llevar rocas o arena de la playa?

Aunque sea una playa secreta de Guerrero recomendada por la IA, es importante que consideremos que es un santuario para la vida marina. Es así que durante nuestra visita, cuidemos del lugar, puesto que estamos invadiendo el lugar de diversas especies.

Por eso, al acudir, no te lleves arena, ya que son pequeñas acciones que perjudican el ecosistema costero al provocar la degradación de las playas y hacerlos más propensos a inundaciones, además de ser acciones que son castigadas por la ley. Igualmente, no te lleves conchas o rocas, ya que son usadas por los animales para esconderse de los depredadores.

Por otra parte, si observamos a algún animal, no lo intentes tocar, es válido apreciarlos y verlos pero siempre hay que hacerlo desde la distancia. Ahora que ya conoces la playa, en tus próximas vacaciones, atrévete a conocerlo.