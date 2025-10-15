Por qué despierto cansado aun cuando sí duermo bien: una experta lo aclara

¿Alguna vez te levantas después de dormir ocho horas y sientes que podrías seguir en la cama todo el día? Preguntándote por qué despierto cansado si dormí bien. No es solo tu culpa ni que seas “flojo”: hay algo que muchos no saben. Dormir y descansar no son lo mismo. Puedes cerrar los ojos toda la noche y aún así sentirte drenado.

Descansar de verdad significa darle un respiro a tu cuerpo y a tu cabeza. Es desconectarte de los mensajes, del trabajo, de las preocupaciones, aunque sea unos minutos. Es permitirte respirar sin prisas, sin obligaciones, y recargar energía de una forma que el sueño por sí solo no puede.

De acuerdo con la Universidad de Harvard, durante la noche, tu cuerpo hace su trabajo: repara músculos, organiza recuerdos, regula hormonas y fortalece defensas. Pero si tu mente sigue saturada o tu día fue demasiado intenso, esas horas no bastan para sentirte despierto, activo y con ganas de empezar de cero.

¿Qué tipos de descanso existen más allá del sueño?

La doctora estadounidense Saundra Dalton-Smith, autora del libro Sacred Rest, identifica siete formas de descanso esenciales que todos deberíamos tener todos los días:



Descanso físico : además del sueño, incluye relajación muscular, pausas activas y momentos de desconexión corporal.

: además del sueño, incluye relajación muscular, pausas activas y momentos de desconexión corporal. Descanso mental : frenar pensamientos recurrentes, reducir la sobreestimulación y la preocupación constante.

: frenar pensamientos recurrentes, reducir la sobreestimulación y la preocupación constante. Descanso sensorial : alejarse de pantallas, ruido y estímulos intensos que saturan los sentidos.

: alejarse de pantallas, ruido y estímulos intensos que saturan los sentidos. Descanso emocional : soltar cargas afectivas, evitar sostener apariencias y permitirnos sentir libremente.

: soltar cargas afectivas, evitar sostener apariencias y permitirnos sentir libremente. Descanso social : elegir relaciones que nutran y reducir la exposición a vínculos que drenan energía.

: elegir relaciones que nutran y reducir la exposición a vínculos que drenan energía. Descanso creativo : revitaliza la inspiración y permite reconectar con la belleza y la expresión personal.

: revitaliza la inspiración y permite reconectar con la belleza y la expresión personal. Descanso espiritual: relacionado con el sentido de vida, la fe o la conexión con algo más grande que uno mismo.

Canva En los tipos de descanso está la respuesta a por qué despierto cansado todas las mañanas

Según la Escuela de Medicina de Harvard, si descuidamos estas dimensiones, el sueño por sí solo no logra recuperar la energía, y es normal sentirse cansado incluso tras una noche “reparadora”.

Cómo mejorar la calidad del descanso integral

Datos presentados por la American Psychological Association, estos pequeños cambios diarios pueden marcar una gran diferencia:



Establecer horarios regulares de sueño y crear una rutina relajante antes de dormir.

Apagar pantallas al menos una hora antes de acostarse para reducir la estimulación visual y mental.

Tomarse pausas cortas durante el día para caminar, meditar o simplemente estar en silencio.

Priorizar relaciones y actividades que aporten bienestar emocional y creatividad.

Canva Si tú también quieres saber por qué despierto cansado siempre, la ciencia tiene una respuesta para ti

Dormir restaura el cuerpo, pero descansar en todas sus formas es lo que realmente renueva la vida, mejora la concentración y ayuda a mantener un estado de ánimo equilibrado. Integrar estas prácticas puede transformar la sensación de agotamiento matutino en energía y claridad mental sostenida.