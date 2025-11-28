Por qué tienes los pies siempre fríos: remedios caseros que funcionan

Con la llegada de las bajas temperaturas, es normal que los pies fríos se conviertan en un problema frecuente. Esta sensación puede ser incómoda y afectar tu bienestar diario, especialmente si pasas mucho tiempo en casa o al aire libre durante el invierno.

Por suerte, si te molesta convivir con esta situación, existen formas y remedios caseros que te ayudarán a mantener tus pies templados. Medical News Today ofrece algunos consejos que pueden ayudarte a hacerle frente a este problema de manera efectiva.

1. Baños tibios de pies:

Sumergir los pies en agua templada durante 10-15 minutos es un alivio instantáneo. Activa la circulación, relaja músculos y da una sensación acogedora que hace que incluso el día más frío se sienta un poquito más cálido. Puedes añadir unas gotas de aceite de lavanda o menta para un toque extra relajante.

Fuente: Canva Sumergir los pies en agua caliente activa la circulación y los deja cálidos al instante.

2. Masajes con aceite:

Un masaje en los pies con aceite de almendra, coco u oliva no solo relaja, sino que también ayuda a que la sangre circule mejor y genere calor. Hazlo cada noche antes de dormir y despierta con pies mucho más cálidos y listos para cualquier aventura invernal.

3. Calcetines de lana o térmicos:

Mantener los pies cubiertos es clave. Los calcetines gruesos o térmicos evitan que el calor se escape y ayudan a la circulación. Incluso puedes usar capas: primero un par delgado y encima uno más grueso. Tus pies lo agradecerán y dirán adiós al frío molesto.

Fuente: Canva Los calcetines de lana mantienen los pies calientes y cómodos, perfectos para combatir el frío.

4. Bolsas de agua caliente o plantillas térmicas:

Si eres de los que no soporta el frío ni un minuto, las bolsas de agua caliente o las plantillas térmicas son un salvavidas. Las colocas dentro del calzado o bajo los pies mientras estás sentado y, listo, calor durante horas sin esfuerzo.

5. Ejercicios y movimiento:

Mover los pies, estirar los dedos o caminar un poco activa la circulación y genera calor natural. Incluso balancearlos mientras estás sentado ayuda. Es un truco fácil para no depender siempre de calcetines extra o calefacción.

¿Qué causa que los pies se pongan fríos?

¿Pies siempre fríos? No eres el único. Cleveland Clinic sostiene que muchas veces pasa porque la sangre tarda en llegar a las extremidades: los vasos se aprietan o se ponen rígidos y el calor se hace el remolón, dejando tus dedos helados sin aviso.

A veces hay cosas más de fondo, como anemia —menos glóbulos rojos, menos oxígeno, menos calorcito— o hipotiroidismo, que hace que tu metabolismo vaya a paso lento y no genere suficiente calor. Priority Podiatry menciona que esto explica por qué algunas personas sienten frío incluso en ambientes templados.

Y claro, el frío de afuera tampoco ayuda. El cuerpo protege lo más importante y manda menos sangre a manos y pies, por eso se sienten helados al instante cuando bajan las temperaturas.

Por último, el estrés, fumar, la falta de movimiento o zapatos que no ayudan pueden empeorar la situación. Incluso ciertos daños nerviosos, como los que trae la diabetes, suman a la sensación de congelamiento y hacen que sea todavía más difícil mantener los pies calentitos.