Por si se te olvidó: los 5 mejores regalos para dar por el Día Internacional del Hombre, según la IA

Este 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre, una fecha poco conocida en México, ya que existe otra en la que también se conmemora, la cual es el 19 de marzo y tiene que ver con una tradición religiosa. No obstante, a nivel mundial es este miércoles y si se te olvidó o pasó, estos son lo 5 mejores regalos según la IA, que eligió los 3 Pueblos Mágicos más bonitos de Guanajuato.

1. Kit de cuidado personal

Esta es una buena opción, pues se pueden regalar productos para el cuidado de la barba y bigote, a fin de mantener el vello hidratado y peinado, sin necesidad de acudir a la barbería constantemente. Asimismo, para tener un buen afeitado, como lo fue el de Alberto del Río en la Granja VIP.

Unsplash Kit de cuidado personal es una de las opciones para regalar este 19 de noviembre

2. Accesorio tecnológico

Un infaltable y buen regalo es algo que la persona pueda llevar en su día a día, como lo son audífonos inalámbricos o un smartwatch, por mencionar algunas opciones.

3. Actividades o viajes

El Día Internacional del Hombre se celebra este miércoles, pero se le puede regalar un fin de semana con actividades fuera de lo común. Por ejemplo, practicar algún deporte en el que incluya convivencia como senderismo, que conecta el alma con la naturaleza.

4. Artículo personalizado

Un imperdible como regalo para todo hombre es una cartera, pero ello se pueda hacer más especial si se da un poco más personalizado, con algo de que sea de su gusto. También un termo para té o café, así como un cilindro para almacenar agua.

5. Decorativo

Una planta puede ser una gran opción para que el festejado pueda decorar su espacio de trabajo o para su hogar, ya que está comprobado científicamente que ayudan a tener una concentración más efectiva.

El origen del Día Internacional del Hombre

Según el portal del Gobierno de México, el Día Internacional del Hombre se celebró por primera vez el 19 de noviembre de 1999, luego de que la fecha fue propuesta por el Comité Internacional del Hombre que surgió en Trinidad y Tobago, con el objetivo de destacar el rol positivo y las contribuciones del masculino en la sociedad-