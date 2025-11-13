¡Se apagó la corona! Lupita Jones exhibe el retiro del letrero de Miss Universo en Santa Fe y desata polémica

En un giro digno de pasarela, la exreina de belleza y empresaria Lupita Jones volvió a encender los reflectores cuando apareció frente a las oficinas de Miss Universe Organization en Santa Fe, Ciudad de México, para revelar lo que parece ser la prueba de un “retiro” muy simbólico: el icónico anuncio luminoso de “Miss Universe” que adornaba la fachada ya no está.

Con un café en mano y una sonrisa, Jones compartió un video en sus redes sociales mostrando el hueco que dejaron las letras, acompañándolo con una frase que muchos interpretaron como una indirecta con dedicatoria: “La experiencia no se improvisa”. El clip rápidamente se viralizó y generó cientos de reacciones entre los seguidores del certamen.

¿Por qué se retiró el anuncio?

Aunque oficialmente Miss Universe México no ha emitido un comunicado sobre el tema, algunos indicios apuntan a que la organización estaría pasando por una reestructuración interna o incluso un cambio de sede. El retiro del anuncio podría ser parte de esa transición. Sin embargo, el tono del video de Lupita podría interpretarse que para ella, el gesto es más que un simple cambio de oficinas.

Durante la grabación, la exMiss Universo de 1991 comenta que “quizá ya no se necesita título”, frase que fue interpretada por algunos usuarios como una crítica velada al rumbo actual del concurso y al manejo de su franquicia nacional.

¿Despecho o estrategia?

Lupita Jones, quien ha tenido una relación tensa con la nueva administración del certamen, no desaprovechó la oportunidad para lanzar su dardo mediático. En redes, muchos aseguran que su aparición frente al edificio fue una forma de recordar su legado y dejar claro que “ella estuvo ahí antes que nadie”.

Asimismo, varios internautas ven en su gesto una jugada estratégica para volver a posicionarse en la conversación pública y reforzar su imagen como la figura más emblemática de la belleza mexicana.

Por ahora, el edificio de Santa Fe permanece sin el distintivo letrero, y el video de Lupita continúa generando todo tipo de teorías.