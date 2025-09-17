¿Qué dice la psicología sobre las personas que son chismosas?

Hay personas que son chismosas, que ante cualquier rumor que haya no esperarán ni un poco para poder contárselo a los demás, provocando que rápidamente toda la gente sepa el secreto o la noticia inesperada. Sin embargo, los usuarios que son así tienen un significado dentro de la psicología, explicando su personalidad.

Es así que te explicaremos qué dicen los expertos de la mente sobre las personas que rápidamente expanden los rumores, quienes detallarán por qué lo hacen y qué los caracteriza en su forma de ser.

¿Qué significa que las personas sean chismosas, según la psicología?

En un principio, podría parecer que las personas que son chismosas no tienen un gran significado en su personalidad. Sin embargo, dentro de la psicología tienen características primordiales que explican su personalidad ante los demás.

El psicólogo Eduardo Medina, en su cuenta de TikTok, explica que ese tipo de usuarios podrían ser inseguros puesto que proyectan sus propias inseguridades y presiones, por lo que emplean los rumores para desviar sus problemas. Por otro lado, también explica que es una forma de obtener aceptación social por otras personas, al difundir rumores de otros.

Por otro lado, Alberto Barradas explica que se trata de personas que observan los errores de los demás, enjuiciando a todos y se destacan por tener una doble moral, por lo que debemos tener mucho cuidado al tenerlo a nuestro alrededor. Además, de relacionarse con sentimientos como la envidia o el resentimiento, así lo explica la psicología.

¿Cómo reconocer a una persona chismosa?

En la actualidad, ya es muy sencillo poder identificar a las personas que son chismosas, en especial en aquellas que solamente buscan perjudicar a los demás y que no verifican que la información sea correcta. Observa las siguientes características:

Suelen decir mentiras.

Exageran todo lo que pasó.

Se incumben en temas que no les interesan.

Hablan mal de los demás a sus espaldas.

Hacen lo posible por persuadir o influir en los demás.

Suelen ser desconfiados.

Aunque lo mencionado anteriormente no debe ser generalizado, hay muchos usuarios que presentan esas características en su personalidad, por lo que debemos considerarlo al momento de socializar con personas que presenten ese tipo de puntos.