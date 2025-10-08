Este es el pueblo más bonito de Guanajuato, según la IA

La tecnología evoluciona y el mundo lo hace a la par. La Inteligencia Artificial (IA) está colaborando en estos cambios y en materia turística ha puesto el foco en el estado de Guanajuato ya que una aplicación fue consultada sobre cuál es el pueblo más bonito que posee.

El cineasta mexicano, Rodrigo Prieto, usará inteligencia artificial [VIDEO] Rodrigo Prieto, el reconocido cineasta mexicano, está a favor de la inteligencia artificial, incluso hará uso de ella para la película que está preparando.

De esta manera, y como ya ha ocurrido con otros destinos, la IA parece acompañar a los viajeros como una valiosa herramienta que permite analizar una gran base de datos, realizar comparaciones y ofrecer conclusiones. Esta tecnología colabora a la hora de elegir qué lugares visitar.

¿Cuál es el pueblo más bonito de Guanajuato?

La IA elegida en esta oportunidad es Gemini y a ella se le consultó sobre el estado de Guanajuato, con el objetivo de saber cuál de sus pueblos es el más bonito. “Determinar el ‘pueblo más bonito’ es subjetivo, ya que la belleza depende de los gustos personales”, respondió en primera instancia.

De todos modos, esta tecnología tuvo que ofrecer una respuesta tras analizar reseñas, diferentes fuentes informativas y comparar. Es por eso que remarcó que “San Miguel de Allende es frecuentemente mencionado en publicaciones de viajes como uno de los más hermosos de México”.

¿Qué distingue a San Miguel de Allende?

Gemini señaló que San Miguel de Allende es un pueblo “conocido por su encanto colonial y por ser un refugio para artistas y viajeros de todo el mundo”. La IA detalló que “cuenta con edificios coloniales y religiosos de gran belleza, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO”.

Además, esta Inteligencia Artificial precisó que San Miguel de Allende se distingue por su atmósfera artística ya que “las calles de la ciudad están repletas de galerías de arte, tiendas de artesanía y acogedores cafés”.

Más allá de que Gemini eligió a San Miguel de Allende, también respondió que “hay varios otros Pueblos Mágicos y lugares históricos en Guanajuato que merecen consideración”.