Sale a la luz VIDEO de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, cantando

El nombre de Fátima Bosch no deja de ser tendencia en el mundo de las redes sociales. Ahora, quien es considerada la mujer más bella del universo en este año sorprendió a sus miles de seguidores al protagonizar un video en el que se encuentra cantando, demostrando con ello sus dotes musicales.

Fue hace unos días cuando Fátima Bosch ganó el concurso Miss Universo 2025 en medio de un sinfín de polémicas que circularon alrededor del mismo. Ahora, la nacida en Tabasco volvió a sorprender al protagonizar una canción que, de inmediato, generó reacciones en las redes.

¿Cómo luce Fátima Bosch, Miss Universo 2025, cantando?

Antes de formar parte de distintos concursos de belleza, Fátima Bosch compartió con sus seguidores el gusto que tiene por la música, aunque era una realidad que pocos de sus fanáticos tenían conocimiento del cariño que la modelo tiene a este apartado considerando que ahora se encuentra alejado del mismo.

De hecho, Fátima cuenta con distintas producciones musicales en YouTube, así como otros videos que aparecen en redes. Uno de ellos fue el que se volvió tendencia, pues en él se aprecia la dulce voz que la nacida en Tabasco tiene, así como la forma en cómo interpreta la melodía.

Como era de esperarse, los comentarios hacia la cuarta Miss Universo mexicana no dejaron de aparecer. Y si bien algunos seguidores consideran que su faceta en el mundo de la belleza es más dominante, otros le aplaudieron la técnica vocal que tiene, así cómo la dulce voz que conserva hasta ahora.

¿Fátima Bosch negó formar parte de Miss Universo?

En distintas entrevistas Fátima Bosch aseguró que rechazó formar parte de Miss Universo en el pasado; sin embargo, considera que si fue tan buscada era porque el destino le tenía algo asegurado, como por ejemplo considerarse la mujer más hermosa a lo largo de este año.