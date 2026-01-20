¿Qué significa que el cabello tenga frizz, según la Psicología?

Las personas son el reflejo de cómo se ven, es la idea que muchos defienden desde distintas perspectivas. Y precisamente desde el ámbito psicológico se sostiene que los que tienen frizz en el cabello seguramente tienen una situación patológica bastante única. Así se percibe desde el ámbito emocional de la personalidad.

¡Adrián se despide de la competición y los escarlatas no salen del ‘bache’! Revive lo mejor del Exatlón

¿Qué dice la Psicología acerca de las personas que tienen frizz en el pelo?

Es común entender que a las personas que tienen frizz en el cabello se les asocie con la idea de espontaneidad, rebeldía y autenticidad. Se indica que hay una soltura muy marcada por parte de este tipo de individuos. No tienen reparo en andar por todos lados sacudiendo su melena, sin miedo a que no se observe perfecto el corte.

Por eso justamente se indica que son de personalidad singular, pues no se frustran, sino que disfrutan de ser reales y sin filtros. Mientras que también suele verse a estas personas como seres creativos, divertidos y vitales que están con mucha actividad… sin afanarse con la perfección estética de un mundo sin frizz.

Mientras que en el ámbito de la Psicología del cuidado, se entiende que no solamente se trata de falta de hidratación o electricidad estática, sino que puede asociarse con los niveles altos de estrés. Esto genera que el pelo pierda nutrientes y el sebo que mantiene el cabello sellado. O en otros casos, el frizz refleja el desorden de una persona que requiere atención con una “hidratación emocional”.

¿Cuáles son las dos reacciones típicas de personas con frizz?

Según lo indicado por la Psicología, es normal que las personas reaccionen de dos formas principalmente cuando se trata de lidiar con el frizz. Estas son y también se te explica qué significan.